Hľadá sa kandidát na horúcu stoličku v ÚRSO

Nájsť človeka, čo by splnil všetky zákonné požiadavky, nie je pre koalíciu jednoduché. Kandidát potrebuje nielen vzdelanie v oblasti energetiky, ale aj prax. A to päť rokov v riadiacej funkcii a k tomu ďalšie aspoň dva roky odbornej praxe v energetike. Tiež musí ísť o človeka, ktorý zvládne tlaky.

V tejto pozícii ide totiž o miliardy eur. Človek na čele úradu rozhoduje o tom, koľko zarobia veľkí energetickí hráči, ale aj o tom, ako budú vyzerať ceny pre konečných spotrebiteľov. Zmena cien čo len o desatinu percenta znamená milióny pre regulované firmy.

A práve na ceny energií na účtoch domácností je vláda veľmi citlivá. Naposledy to ukázal aj január, keď privysoké ceny energií stáli hlavu bývalého predsedu ÚRSO Jozefa Holjenčíka. Na budúci rok však bude tlak na ceny ešte silnejší, keďže budú aj komunálne voľby.

Úrad je bez šéfa už štvrtý mesiac. Na čele dočasne stojí jeho podpredseda Miroslav Čelinský. Podľa informácií Pravdy práve on je jeden z adeptov. Predtým sa povrávalo aj o bývalom ministrovi hospodárstva a pôdohospodárstva Ľubomírovi Jahnátkovi. No ten by mohol mať problém práve so zákonnými požiadavkami na predsedu. Ďalším kandidátom vraj bol aj bývalý šéf Slovenskej informačnej služby Ján Valko. Ten však od mája šéfuje v SPP. Za vhodného kandidáta bol považovaný aj šéf Západoslovenskej energetiky Juraj Krajcár. Ten sa však o pozíciu uchádzať nemieni.

V najbližších dňoch má vzniknúť komisia, ktorá bude hľadať vhodného kandidáta. V komisii budú sedieť okrem ľudí z ministerstva hospodárstva aj zástupcovia zamestnávateľských zväzov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, Republiková únia zamestnávateľov a Klub 500, ako aj Združenie miest a obcí Slovenska. „Komisia odporučí kandidáta ministrovi hospodárstva a ten ho predloží vláde,“ vysvetľuje hovorca ministerstva hospodárstva Maroš Stano. Meno má byť jasné do polovice júla.

Hľadanie vhodného kandidáta spomalilo aj veto prezidenta Andreja Kisku, ktoré vládni poslanci prelomili. Kiska totiž nepodpísal novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Práve podľa nej však má byť nový šéf ÚRSO vybraný.

Jednou z výhrad prezidenta bola aj zmena spôsobu vymenovávania a odvolávania predsedu úradu – tá po novom prejde z prezidenta na vládu. To je podľa prezidenta v rozpore s európskym právom, lebo oberá nového šéfa ÚRSO o nezávislosť. Nepozdávali sa mu však ani dotácie na ťažbu uhlia. ZMOS bude podľa hovorcu Michala Kaliňáka pri výbere kandidáta prihliadať na odbornosť a osobnostné kvality. „Dosiaľ nemáme žiadne informácie o kandidátoch,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Rezort hospodárstva podľa neho zvolá úvodné stretnutie, kde bude informovať členov komisie o systéme práce a štatúte.