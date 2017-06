Sony predala už 60 miliónov herných konzol PlayStation 4

Japonská spoločnosť Sony v pondelok uviedla, že už predala vyše 60 miliónov herných konzol PlayStation 4. Konzola vstúpila na trh v roku 2013 a súperí s prístrojom Xbox One od americkej spoločnosti Microsoft. Podľa odhadov výskumnej skupiny SuperData odbyt konzol Xbox One dosiahol 33 miliónov.

Konzola Xbox One sa začala predávať tiež v roku 2013. Microsoft však zatiaľ žiadne oficiálne údaje o odbyte tohto prístroja nezverejňuje, poznamenala agentúra DPA. Podľa analytikov z výskumnej skupiny IHS by mal predaj konzol PlayStation 4 do konca tohto roka dosiahnuť 69 miliónov, zatiaľ čo odbyt konzol Xbox One by mal byť len 36 miliónov.

Microsoft cez víkend predstavil novú verziu svojej konzoly s označením Xbox One X, ktorá zákazníkom ponúkne vyšší výkon a začne sa predávať v novembri. Sony už vlani v novembri uviedla na trh výkonnejšiu verziu svojej konzoly pod názvom PlayStation 4 Pro.

Prístroj Xbox One X sa bude v USA predávať za 499 dolárov, čo je o 100 dolárov viac ako cena PlayStation 4 Pro.

„Cena je podľa nášho názoru trochu vysoká,“ uviedli podľa serveru CNBC analytici zo spoločnosti Mizuho. „Xbox One X v technických špecifikáciách prekonáva PlayStation Pro. Bude ale stáť o 100 dolárov viac ako PlayStation Pro, u ktorej v budúcom roku očakávame silnejšie exkluzívne herné tituly,“ dodali.