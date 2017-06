Výkonný riaditeľ MinebeaMitsumi: Košice porazili mestá v Ázii, získali Japoncov

Nová fabrika japonskej spoločnosti MinebeaMitsumi prichádza do Košíc, aj keď investor pôvodne zvažoval Áziu. Priznal to pre Pravdu jej výkonný riaditeľ Jörg Hoffmann. Zavážilo však podľa neho aj euro či šanca zohnať dostatok zamestnancov. Mínusy regiónu vidí hlavne v dopravnom spojení – chýbajú letecké linky či diaľnica. Od vlády dostane firma na košický závod 19,25 milióna eur. Spoločnosť chce do roku 2020 na Slovensku investovať 60 miliónov eur a zamestnať 1 100 ľudí.

Prečo ste si vybrali Slovensko? Medzi ktorými krajinami ste sa rozhodovali?

Urobili sme rozsiahly prieskum v krajinách strednej a východnej Európy. Ten zúžil našu pozornosť z pôvodných približne 12 krajín na iba štyri: Poľsko, Česko, Rumunsko a Slovensko. Už od začiatku hovorilo viacero parametrov v prospech Slovenska. Spomeniem napríklad minimálne menové riziká vďaka euru, ako aj politickú a ekonomickú stabilitu krajiny. A zároveň dobré skúsenosti s naším malým výrobným podnikom v Bratislave.

Prečo ste nešli na západ krajiny, ale na východ?

Pôvodne sme plánovali otvorenie nového podniku v západnej časti Slovenska. Zdá sa, že elektrotechnický priemysel tam má dlhšiu tradíciu. V prípade umiestnenia nového podniku neďaleko Bratislavy by sme mohli využiť väčšinu našich skúsených a talentovaných zamestnancov z bratislavskej výroby. Západné Slovensko však čelí vážnemu nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. A očakávame, že sa situácia ešte zhorší po tom, čo začne fungovať v Nitre ďalšia automobilka a jej dodávatelia. Vzhľadom na to, že plánujeme zamestnať viac ako 1¤100 ľudí, uvedomili sme si, že musíme ísť ďalej na východ.

Prečo práve Košice?

V našom rozhodovacom procese bolo niekoľko kľúčových bodov. Jedným z nich bola otvorená a veľmi profesionálna komunikácia primátora Košíc Richarda Rašiho a jeho tímu. Zlomovým bodom bola tvorivá atmosféra, ktorú sme zažili na Technickej univerzite v Košiciach. Tá bola posledným dielikom puzzle, ktorý prispel k rozhodnutiu etablovať sa v Košiciach.

Do akej miery zohrali úlohu ekonomické stimuly poskytované slovenskou vládou?

Musím pripustiť, že investičné stimuly zohrali dôležitú úlohu. Všetky krajiny v regióne východnej a strednej Európy ponúkajú určitú formu investičnej podpory, ktorá sa odlišuje v závislosti od ekonomického prostredia toho-ktorého regiónu. Náš prípad je veľmi špecifický, pretože MinebeaMitsumi disponuje veľkými výrobnými kapacitami v Ázii pri naozaj prijateľných nákladoch. Myšlienka zvýšenia výrobnej kapacity v Európe, a nie v Ázii, musela byť podrobne vysvetlená vedeniu spoločnosti MinebeaMitsumi. Bez investičného stimulu by to asi neprešlo. Každý ekonomicky životaschopný podnikateľský model musí vytvoriť určitý zisk alebo aspoň dosiahnuť hranicu rentability.

V závode má vzniknúť 1 100 nových pracovných miest? O aké miesta pôjde?

Okrem operátorov bude pomerne početný personál technikov, inžinierov a technických špecialistov, ako aj pracovníkov administratívy. Osobitne chcem spomenúť výskumných pracovníkov a vývojových odborníkov. Tí budú pracovať v našom novovzniknutom oddelení výskumu a vývoja v Košiciach. V ich prípade budú naše požiadavky na zamestnancov a ich schopnosti pomerne vysoké.

Myslíte si, že v regióne je dostatok vhodných zamestnancov?

Dúfame, že v Košiciach budeme schopní nájsť dostatok kvalifikovaných ľudí. Prirodzene chápeme, že operátori nebudú ochotní alebo si nebudú môcť dovoliť presťahovať sa z okolitých obcí do väčších miest, v našom prípade do Košíc. Máme však už skúsenosti – naša bratislavská výroba si zabezpečuje operátorov až z Nitry. V prípade potreby poskytneme firemné autobusy pre našich zamestnancov aj z okolia Košíc. Myslím, že by to mohlo fungovať počas implementačnej fázy najbližšie tri až štyri roky. Ak budeme čeliť vážnejšiemu nedostatku pracovnej sily, začneme diskusie aj so slovenskou vládou o otvorení trhu práce pre tretie krajiny.

Autor: Vizualizácia Minebea Mitsumi

Aké platy ponúknete svojim budúcim zamestnancom? Hovorí sa o priemerných platoch v závode okolo úrovne 1 500 eur mesačne v hrubom.

Slovenskí novinári už zverejnili informácie o hrubých platoch, ktoré vraj ponúkame. No nikto zo spoločnosti MinebeaMitsumi im takéto informácie neposkytol. Je totiž ťažké hovoriť o konkrétnych číslach, keďže každá kategória zamestnancov bude odmeňovaná inak. Sledujeme mzdy na trhu a snažíme sa udržať našich najlepších ľudí. Na ilustráciu, v našom bratislavskom závode máme ročnú fluktuáciu menej ako 1 percento zamestnancov. To naznačuje, že naša mzdová stratégia je správna. Náš cieľ pre Košice bude veľmi podobný, chceme vytvoriť optimálne pracovné podmienky.

Pôjdete aj do duálneho vzdelávania?

Plánujeme spolupracovať s miestnymi technickými strednými školami a univerzitami technického zamerania. Ešte pred začatím prevádzky pozveme zástupcov technických stredných škôl a pokúsime sa nájsť vhodnú formu spolupráce. Môže to zahŕňať duálne vzdelávanie, ale aj iné formy spolupráce. Očakávame, že spolupráca s Technickou univerzitou v Košiciach bude komplexnejšia a intenzívnejšia. S niekoľkými fakultami a katedrami TUKE už máme kontakt, no taká naozajstná spolupráca sa začne až po spustení závodu.

Slovensko trápi aj rómska otázka. Ako ju vnímate?

Spoločnosť MinebeaMitsumi zamestnáva na celom svete viac ako 100-tisíc zamestnancov a sú medzi nimi aj Rómovia. Štátna príslušnosť alebo rasa sú pre nás úplne nepodstatné. Rozhodujúci je postoj k práci a výsledky.

Aké máte nároky na svojich budúcich zamestnancov?

Ako som už spomenul, budeme zamestnávať rôzne kategórie zamestnancov. Ponúkame dostatok priestoru aj pre mladých ľudí bez praxe, ako aj pre starších a samozrejme aj pre špecialistov s vyšším stupňom odbornosti.

Predpokladáte, že do regiónu či na Slovensko prídu aj ďalšie japonské firmy?

Áno, môže sa nájsť niekoľko japonských firiem, ktoré sa rozhodnú pre Košice či východ Slovenska len preto, že sem prišla spoločnosť MinebeaMitsumi. Vedia totiž, že sme urobili naozaj rozsiahly prieskum, ktorý trval takmer dva roky a skončil sa rozhodnutím umiestniť investíciu do Košíc. Samozrejme, japonskí investori vedia, že každé odvetvie je špecifické a pracovné sily vhodné pre elektrotechnický priemysel nemusia byť nevyhnutne vhodné napríklad aj pre metalurgický priemysel.

Kde vidíte nedostatky regiónu?

Mesto Košice je pomerne dobre rozvinuté a ja ako cudzinec nevidím výrazný rozdiel v životnom štýle alebo pracovných spôsoboch v porovnaní s Bratislavou. Cestovanie do Košíc je však komplikovanejšie. Jednodňová pracovná cesta zo Stuttgartu do Košíc je takmer nemožná kvôli nižšiemu počtu pravidelných liniek z letiska Košice. Problémom je aj chýbajúca diaľnica na západ Slovenska.

Aké problémy vidíte na Slovensku?

Všimol som si výrazné rozdiely medzi regiónmi na Slovensku, čo sa týka hrubých miezd a tiež miery nezamestnanosti.

Ako hodnotíte sociálny balík slovenskej vlády – zvyšovanie minimálnej mzdy, rast príplatkov a ďalšie?

Platy na Slovensku rastú rýchlejšie ako v západoeurópskych krajinách. Odvážim sa povedať, že dobrí zamestnávatelia už uplatňujú opatrenia, ktoré chce slovenská vláda zaviesť. Nepozdáva sa nám napríklad zavedenie 13. platu, pretože dávame prednosť vyplácaniu výkonnostných bonusov našim zamestnancom. Náklady pre spoločnosť sú v oboch prípadoch rovnaké, no pre zamestnancov v tom môže byť významný rozdiel.

V čom vidíte rozdiel pre zamestnancov?

Najlepší zamestnanci dostanú viac, čím im ako zamestnávateľ môžeme dať jasný signál o ich pracovných výkonoch.

Budete dodávať výrobky pre domáci trh či do zahraničia?

Väčšina našich výrobkov je určená pre európsky trh. Máme aj priame dodávky na Slovensko, ale tie sú skutočne minimálne.

Čomu sa bude venovať centrum výskumu a vývoja?

Košické R&D centrum bude satelitom nášho výskumného a vývojového centra v Nemecku. To znamená, že niektoré funkcie výskumu a vývoja, ktoré robíme teraz v Nemecku, budú postupne presunuté do Košíc. Zamestnať dobrého inžiniera v Nemecku je čoraz ťažšie, pretože konkurencia je naozaj vysoká. Po tom, čo sme videli schopnosti a talent študentov a zamestnancov Technickej univerzity v Košiciach, sme presvedčení, že tam nájdeme ľudí, akých potrebujeme. Centrum sa bude venovať vývoju vstavaného softvéru a vývoju hardvéru vrátane súvisiacich testov spoľahlivosti až po nové výrobné technológie. V košickom výskumnom centre chceme mať do piatich rokov 100 výskumných a vývojových pracovníkov. Poviem to úplne stručne, od R&D centra v Košiciach očakávame v budúcnosti veľa.