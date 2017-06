Mníchov chce vyhodiť dízle z mesta

Bavorská metropola Mníchov uvažuje podľa denníka Süddeutsche Zeitung o tom, že zakáže dízlovým autám jazdiť po meste. Dotknúť by sa to mohlo asi 133 000 až 170 000 dízlových áut registrovaných v Mníchove. Dôvodom úvah mníchovskej radnice je množstvo splodín, ktoré dízlové autá vypúšťajú do ovzdušia.

„Dokážem si len ťažko predstaviť, že sa bez takýchto zákazov v budúcnosti zaobídeme, aj keď by ma tešilo, keby to šlo bez nich,“ povedal bavorský primátor Dieter Reiter denníku. Reagoval tak na nové dáta o znečistení ovzdušia v treťom najväčšom nemeckom meste.

Koľkých áut by sa zákaz dotkol, zatiaľ nie je úplne jasné. Záležalo by na tom, akých noriem by sa týkal. Reiter zatiaľ uvažuje o tom, že dízlové vozidlá spĺňajúce najprísnejšiu emisnú normu Euro 6 by v meste naďalej jazdiť mohli. Celkovo je v Mníchove registrovaných 295 000 diese­lových áut.

Predmetný zákaz by bol zatiaľ najširším v celom Nemecku. Mníchov s ním podľa všetkého ale počká najmenej do jesene, keď by mal Spolkový správny súd rozhodnúť o tom, či také zákazy môžu vyhlasovať jednotlivé mestá, alebo tak musí urobiť vedenie príslušnej spolkovej krajiny.

Nedávne testy nemeckých úradov ukázali, že dízlové vozidlá spĺňajúce najvyššiu normu Euro 6 vyprodukujú v skutočnej prevádzke 507 miligramov oxidov dusíka na kilometer, norma pritom počíta s emisiami maximálne 80 miligramov na kilometer. Podľa súčasných právnych predpisov nemusia autá normy dodržiavať v skutočnej prevádzke, ale len pri meraní v laboratóriu.