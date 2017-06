Vodári sa mylne obávajú Korbeľky

Turčianska vodárenská spoločnosť spolu s niektorými obyvateľmi obce Krpeľany však tunel nechcú a hrozí, že jeho výstavbu zablokujú. Spomínaný úsek pre zosuv pôdy a zmenu trasy už tak či tak mešká a má byť dokončený na trase D1 z Bratislavy do Košíc ako posledný. Výstavba v Turci má byť pripravená do roku 2022 a stavať sa má 5,5 roka.

Podľa odborníka sú obavy z Korbeľky zbytočné. "Doteraz najpodrobnejší a najpoctivejší hydrogeologický prieskum v území, zameraný na sporný prameň Teplička pri Krpeľanoch a ukončený v roku 2015 stopovacími skúškami z vrtov, nezistil žiadne priame spojovacie kanály k tomuto vodnému zdroju,“ povedal Ján Topercer z Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Blatnici.

Nespokojní obyvatelia Krpelian však už v minulom roku zorganizovali petíciu proti výstavbe tunela Korbeľka.

Diaľnica mala v minulosti viesť údolným variantom cez zosuvové územie s kratším tunelom Rojkov. Výstavbu zastavil zosuv pôdy pri Šútove v roku 2013. Pri následnom hľadaní možnej trasy do hry vstupoval aj modifikovaný údolný variant.

Zatiaľ neprávoplatná záverečná správa posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) odporučila už druhýkrát výstavbu tunelovým variantom s Korbeľkou, k čomu sa priklonil aj rezort dopravy.

Ochranár Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS)/Birdlife Slovensko vidí omnoho väčšie riziká vo výstavbe údolného variantu, pričom podľa neho by tým boli ohrozené vodné zdroje aj v Kraľovanoch a v Rojkove.

S rozhodnutím v záverečnom stanovisku o výstavbe diaľnice D1 s tunelom Korbeľka nie sú spokojní poslanci obecného zastupiteľstva ako aj občania obce Krpeľany. Podľa starostu Krpelian Jaroslava Kráľa (nezávislý) obec voči rozhodnutiu ministerstva životného prostredia podala rozklad. Ďalšie kroky však nekonkretizoval.

Obavy obce nevznikajú len kvôli ohrozeniu spodnej vody, ale aj pre budúci rozvoj obce, keďže z jednej strany obce je hlavná železničná trať medzi Žilinou a Košicami a z druhej strany by šla diaľnica s tunelom Korbeľka. V blízkosti sa tiež nachádza vodná nádrž.

Na strane časti nespokojných obyvateľov Krpelian je Turčianska vodárenská spoločnosť. V minulom roku Eleonóra Brndiarová, technička stavebných konaní Turčianskej vodárenskej spoločnosti, pre Pravdu potvrdila, že v oblasti tunela Korbeľka je vodárenský zdroj strategického významu, ktorý zásobuje tri dediny. Navyše Šútovo je podľa jej slov neprepojiteľné iným spôsobom. Vodári sa obávajú, že Korbeľka ich pripraví o pramene.

Starosta Šútova sa výstavby diaľnice prostredníctvom tunela Korbeľka neobáva. "Rešpektujem rozhodnutie odborníkov. Sú to ľudia, ktorí sa do toho vyznajú a niečo už postavili. Podstatné je, aby tá diaľnica už bola hotová,“ povedal starosta Šútova Ľubomír Maďari.

Ministerstvo dopravy nevie povedať, o koľko mesiacov môže byť výstavba úseku posunutá kvôli nespokojným obyvateľom. "Ďalšia príprava je viazaná na právoplatnosť Záverečného stanoviska EIA, ktorým sa končí proces EIA,“ povedala hovorkyňa rezortu Karolína Ducká. Revízne postupy sú pri tom v rukách ministerstva životného prostredia. Podľa jej slov bude kľúčovým faktorom pre výstavbu zabezpečenie dostatočného množstva finančných prostriedkov.

Finálne trasovanie diaľničného úseku s tunelom Korbeľka podľa ministerstva dopravy počíta s opatreniami, ktoré majú spodnú vodu uchrániť.

"V rámci prípravy stavby Diaľnica D1 Turany – Hubová bolo po potvrdení úrovne hladiny podzemnej vody v zmysle orientačného inžiniersko-hydrogeologického prieskumu upravené výškové vedenie trasy tunela Korbeľka nad úroveň hladiny spodnej vody s cieľom vylúčiť, resp. minimalizovať prípadné nepriaznivé dopady razenia tunela a drenážny efekt tunela na hydrogeologické pomery v horninovom masíve. Navrhnuté boli taktiež ďalšie opatrenia, napr. hydroizolácia tunela a technológia budovania tunela s použitím raziaceho stroja, ktorým sa zabezpečí odolávanie hydrostatickému tlaku počas razenia a nebude tak predstavovať žiadny drenážny efekt. Na základe podrobných hydrogeologických prieskumov v ďalších stupňoch projektovej prípravy stavby Diaľnica D1 Turany – Hubová bude určená miera ohrozenia dotknutých vodných zdrojov a možnosti ich ochrany,“ hovorí Ducká.

Podobne sa v minulosti pre denník Pravda vyjadril aj odborník na projektovanie tunelov. Keď prebehlo posudzovanie vplyvov na životné prostredie s tým, že sa upravila niveleta tunela Korbeľka, a teda vytiahol sa nad hladinu podzemnej vody, ovplyvnenie je minimálne. Údolný variant s tunelom Rojkov by oveľa viac ovplyvnil hladiny podzemnej vody,“ povedal Ján Snopko, vedúci projektant spoločnosti Tarosi, c. c.

Voda skomplikovala výstavbu tunela Višňové pri Žiline v úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala. Z aktuálne razeného tunela vyteká každú sekundu 200 litrov vody bez úžitku. V tomto prípade však bola použitá iná metóda razby, ako sa plánuje pre tunel Korbeľka.