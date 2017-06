Fed znovu zvýšil sadzby, postupne sa začne zbavovať dlhopisov

Základnú úrokovú sadzbu, ktorá určuje úverové náklady v najväčšej svetovej ekonomike, zvýšil menový výbor Fedu o štvrť percentuálneho bodu na rozpätie 1,00–1,25 percenta. Výbor tiež po svojom zasadnutí oznámil, že ešte tento rok začne obmedzovať portfólio dlhopisov, ktoré nakupoval v minulých rokoch v záujme podpory ekonomiky po finančnej kríze a recesii.

Fed tiež zopakoval, že v tomto roku chce zvýšiť základnú sadzbu celkovo trikrát. Trajektóriu ďalšieho vývoja sadzieb od budúceho roku nezmenil a naďalej považuje tri percentá za dlhodobo ekonomicky neutrálnu sadzbu. Fed začal zvyšovať úrokové sadzby z takmer nuly v decembri 2015 a vrátane stredy urobil takýto krok už štvrtýkrát.

K pozvoľnému pritvrdzovaniu menovej politiky Fed núti najmä vývoj na stále napätejšom trhu práce, kde miera nezamestnanosti klesla na šestnásťročné minimum 4,3 percenta. Po slabom prvom štvrťroku sa v poslednej dobe objavili aj známky zrýchlenia ekonomického rastu, čo by potvrdzovalo predpoklady Fedu o dočasnom charaktere zimného útlmu. Fed konštatoval, že ekonomika rastie umierneným tempom, trh práce je stále silnejší a nedávne oslabenie inflácie je len prechodné.

Šéfka Fedu Janet Yellenová vyjadrila na tlačovej konferencii po zasadnutí dôveru v priaznivý vývoj ekonomiky, ktorý by mal umožniť ďalšie normalizáciu menovej politiky po ére rekordne nízkych úrokov a masívnych podporných nákupov dlhopisov. „Vývoj ekonomiky by mal naďalej oprávňovať k zvyšovaniu sadzieb,“ povedala.

Inflácia zostáva pod cieľovou úrovňou Fedu a jej medziročná miera minulý mesiac podľa štatistík prvýkrát za šesť mesiacov zostúpila pod dve percentá. Spolu so slabými údajmi o spotrebiteľskej dopyte to podľa analytikov naznačilo, že ďalšie zdražovanie úverov by mohlo byť pomalšie.

Týmto krokom sa Fed vrátil do širšieho pásma, v ktorom zvyčajne operoval v minulých desaťročiach, než základnú sadzbu za finančnej krízy v roku 2008 zrazil v podstate na nulu a začal ekonomiku podporovať aj nákupmi dlhopisov. Odvtedy sa hodnota federálnych dlhopisov a ďalších cenných papierov v bilancii Fedu rozrástla na zhruba štvornásobných 4,5 bilióna USD.

V stredu Fed predložil plán znižovania tejto bilancie formou postupného obmedzovania doterajšej praxe reinvestícií príjmov zo splatených dlhopisov do nákupov ďalších cenných papierov. Spočiatku sa toto portfólio bude znižovať maximálne o desať miliárd dolárov mesačne a do 12 mesiacov sa tempo jeho obmedzovania zvýši až na 50 miliárd USD, uviedol Fed.

Centrálna banka ale upozornila, že podmienkou obmedzovania bilancia je napĺňanie očakávaného vývoja ekonomiky. Znižovanie portfólia dlhopisov by mohlo viesť k zvyšovaniu hladiny dlhodobých úrokových sadzieb, ktorú určujú práve výnosy dlhopisov.

Ekonómovia Fedu takisto predložili najnovšie makroekonomické prognózy. Ekonomika USA by tento rok mala vykázať rast o 2,2 percenta, čo je mierne rýchlejšie tempo, než Fed očakával v marci. Odhad inflácie však Fed znížil na 1,7 percenta z doterajších 1,9 percenta.

Finančné trhy rozhodnutie Fedu príliš nerozpohybovalo. Indexy Wall Streetu zostali napospol okolo svojich utorkových záverov a neskôr začali strácať. Dolár po oznámení Fedu zmazal časť výrazných strát, ktoré zaznamenal po popoludňajších slabých údajoch z ekonomiky.