SARIO rokuje o investíciách za dve miliardy eur

Vďaka nim by sa mohlo na Slovensku preinvestovať približne dve miliardy eur.Ako informoval na štvrtkovom stretnutí s novinármi generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič, po zrealizovaní rozpracovaných investičných projektov by mohlo vzniknúť do 25 tisíc nových pracovných miest.

„Zvyšuje sa zo strany investorov záujem o Slovensko. Taktiež evidujeme vyššiu kvalitu investícií,“ konštatoval Šimončič.V roku 2016 Ministerstvo hospodárstva SR (MH) zaznamenalo za posledných päť rokov najväčší prírastok zahraničných investícií. V roku 2016 sa zrealizovalo 29 projektov v objeme 930 miliónov eur, vďaka ktorým vznikne 7 500 nových pracovných miest.