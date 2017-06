Sankcie USA sa týkajú aj Nord Stream 2, Nemci a Rakúšania protestujú

Obe krajiny vo štvrtok uviedli, že táto časť sankcií by mohla ovplyvniť európske firmy zapojené do prepravy ruského zemného plynu. Senát USA v stredu schválil nové sankcie proti kľúčovým sektorom ruskej ekonomiky a jednotlivcom pre zasahovanie do prezidentskej predvolebnej kampane v USA v roku 2016 a pre agresiu v Sýrii a na Ukrajine.

Rakúsky kancelár Christian Kern a nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel v spoločnom vyhlásení uviedli, že je dôležité, aby Európa a USA vytvorili jednotný front v otázke Ukrajiny, kde Ruskom podporovaní separatisti bojujú proti vládnym silám od roku 2014.

„Avšak nemôžeme akceptovať hrozbu nelegálnych a extrateritoriálnych sankcií voči európskym spoločnostiam,“ uviedli. Odvolali sa pritom sa na tú časť nových sankcií, ktorá vyzýva USA, aby naďalej odmietali plynovod Nord Stream 2. Plynovod má prepravovať ruský plyn do Nemecka popod Baltské more.

Polovicu nákladov na nový plynovod platí ruský plynárenský gigant Gazprom a druhú časť skupina firiem vrátane britsko-holandskej spoločnosti Royal Dutch Shell, francúzskej firmy Engie, rakúskej OMV a nemeckých spoločností Uniper a Wintershall. Časť východoeurópskych krajín, predovšetkým Poľsko a Ukrajina, sa obávajú, že stratia príjmy z prepravy, ak dodávky ruského plynu po dokončení Nord Stream 2 nebudú prechádzať cez ich územie.