Vladimír Bílý: Brexit vyháňa z Británie aj slovenských stavbárov

Aj britský stavebný priemysel tvoria z veľkej časti pracovníci z východnej a zo strednej Európy. Podľa Vladimíra Bíleho, riaditeľa britskej poradenskej spoločnosti Gleeds v strednej a vo východnej Európe, ktorá pôsobí v oblasti stavebného a realitného biznisu, už vlani začal trpieť britský pracovný trh poklesom pracovníkov z EÚ. Tí sú podľa neho pre krajinu nenahraditeľní.

Aké straty môže priniesť brexit a prípadne obmedzenie pre pracovníkov zo zahraničia pre stavebníctvo v Británii?

Voľný pohyb pracovnej sily medzi Veľkou Britániou a ostatnými členmi Európskej únie je veľmi dôležitý pre stavebné odvetvie. V Británii je významná časť kvalifikovaných, ale aj nekvalifikovaných pracovníkov v tomto sektore práve zo zahraničia. Oficiálne údaje ukazujú, že počet migrantov prichádzajúcich do Británie z východnej a zo strednej Európy významne poklesol, odkedy si Briti v referende zvolili tzv. brexit. V roku 2016 migrácia z EÚ8, teda z Českej republiky, Estónska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Slovenska a Slovinska, klesla o 25– tisíc ľudí, a to bolo predtým, ako sa oficiálne spustil proces vystúpenia Británie z EÚ. Ak Británia bude naďalej pokračovať vo svojich veľkých investičných projektoch v stavebníctve a realizovať nové infraštruktúrne projekty, ktoré má naplánované, stavebníctvo by sa malo ako sektor udržať. Mobilná a kvalifikovaná pracovná sila je však základ.

O akom poklese pracovníkov z EÚ môžeme hovoriť?

V Británii je 12 percent z 2,1 milióna pracovníkov v stavebníctve zo zahraničia, najmä z EÚ. Experti tvrdia, že aktuálne číslo je pravdepodobne ešte vyššie. Je predpoklad, že stavebníctvo v Británii príde o 175-tisíc pracovníkov, teda o 8 percent pracujúcich v tomto sektore, ak krajina nebude mať po brexite voľný prístup na jednotný európsky trh.

Ako sa vyvíjajú ceny nehnuteľností v Británii od referenda? Dá sa povedať, že nehnuteľnosti sa stali pre ľudí dostupnejšími?

Aktivovaním článku 50 Lisabonskej zmluvy môžeme pozorovať pokles v realitnom biznise v Londýne, ale aj severnom Anglicku. Trh s nehnuteľnosťami v hlavnom meste zaznamenáva úpadok cien v najdrahších lokalitách. Okamžite po britskom referende hodnota libry poklesla o 20 percent a snažila sa opäť získať na cene napriek neistote, ktorú prinieslo rozhodnutie Britov, že chcú opustiť úniu. Pre zahraničných investorov je teraz všetko lacnejšie, a to by mohlo do hlavného mesta priniesť viac zahraničných kupcov.

Nálady investorov sa však už prejavili pred brexitom, keď sa výrazne obmedzila investičná činnosť v stavebníctve a na realitnom trhu. Do akej miery sa to však ešte môže prejaviť?

Názory na to sa rôznia. V predreferendovom čase neboli zaznamenané žiadne poklesy v investovaní do britských infraštruktúrnych projektov. Päť najvýznamnejších a najväčších realitných fondov si však udržiava vysokú úroveň – viac ako pätinu svojich aktív – v hotovosti proti riziku ďalších turbulencií v oblasti investícii do nehnuteľností. Zrejme je to spojené s neistým obdobím. Mnoho realitných odborníkov, ktorí radia investorom, teraz viac hovoria o európskom trhu s komerčnými nehnuteľnosťami, keďže európska ekonomika profituje z hospodárskeho rastu a poklesu nezamestnanosti.

Dokážu si Briti udržať terajšiu životnú úroveň aj po brexite?

Ekonómovia predpovedajú, že životná úroveň Britov po brexite utrpí, v skutočnosti sa to už deje teraz, po aktivovaní článku 50 Lisabonskej zmluvy v marci tohto roka. Prudký pokles libry od počiatočného hlasovania o brexite a neistá nálada medzi zamestnávateľmi zasiahli rozpočty domácností, pričom ceny v obchodoch stúpajú rýchlejšie ako mzdy. Jedným z indikátorov je, že maloobchodný predaj zaznamenal najväčší pokles za sedem rokov v prvých mesiacoch tohto roka. Nie je teda pochýb, že brexit bude bolestivý pre obyvateľov Británie. Tiež sme práve zaznamenali nárast inflácie nad 2 percentá a momentálne je na tom Británia, čo sa týka rastu, najhoršie spomedzi krajín G7.

Čo dáva členstvo v EÚ britskému stavebníctvu?

Pohybujeme sa na globálnom trhu, a preto je pre Britániu dôležité, že má postavenie v rámci členstva v EÚ. Pobrexitové obdobie prinesie ťažkosti v spolupráci na EÚ projektoch a ľudia sa budú musieť popasovať s byrokraciou navyše, ak sa chcú uplatniť na britskom trhu práce, kde doteraz využívali výhody voľného obchodu. Britské firmy jednotne tvrdia, že jednak zamestnanci zo zahraničia, ako aj voľný obchod s Európou musia byť chránené. Napríklad automobilový priemysel dostal od britskej vlády ubezpečenie, že k zmenám v tejto oblasti nedôjde a rovnako očakávam, že to bude aplikované aj na stavebníctvo a biznis s realitami. Voľný pohyb kvalifikovaných odborníkov a pracovníkov v stavebníctve je nevyhnutný. Chceme pokračovať v rozširovaní a rozvíjaní nášho podnikania s EÚ.

Stále sa hovorí o negatívach brexitu, viete však vymenovať aspoň nejaké príklady toho, v čom a prečo by paradoxne brexit mohol pomôcť samotnej Británii či EÚ?

Nemyslím si to. Ak je tam nejaké pozitívum brexitu, tak pokles hodnoty libry. To robí export lacnejším a Británia je atraktívnejšia pre turistov a potenciálnych zahraničných investorov. Nevidím však priestor pre žiaden sektor v Británii, ktorý by si celkovo po brexite polepšil.

Mohli by napríklad prísť vďaka brexitu nové investičné projekty namiesto do Británie na Slovensko?

Hlavné mesto Slovenska, Bratislava, má obrovské investičné vyhliadky a príležitosti. Je tu veľa ľudí, čo prináša dopyt pre stavebný priemysel. Náročnejšie obdobie, ktoré prišlo po zamatovej revolúcii, viedlo k nedostatočnému dopytu v stavebníctve, no ako vidíme, zmenilo sa to. V poslednom čase sme zaznamenali postupný rast, a to sa v blízkej budúcnosti nezmení. Euro je stabilná mena a takisto pre Slovensko výhoda, krajina sa takisto vedela vyrovnať so zmenou pri prechode z koruny na túto spoločnú európsku menu. Stále je však krajina ako taká malý trh, ale silný a konkurencieschop­ný. Pokračujúce investície a rozvoj našej spoločnosti v Európe sú veľmi dôležité bez ohľadu na politiku, teda brexit. Brexit nás len viac utvrdil v tom, že musíme rozširovať našu globálnu činnosť a takisto expandovať aj na rozvíjajúcom sa slovenskom trhu.