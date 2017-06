Zlacňovanie palív vrcholí

Leto bude v znamení lacného tankovania. Ceny benzínu a nafty klesajú už šiesty týždeň za sebou. Do konca mesiaca palivá ešte mierne zlacnejú a potom by sa mali cez leto ceny držať na stabilnej nízkej úrovni. Pomôcť by to malo najmä dovolenkárom, cestovnému ruchu, ale aj ľuďom, ktorí dochádzajú za prácou.

Ceny pohonných hmôt sú momentálne najnižšie od konca minulého roku. Kým ešte v polovici apríla stál benzín Natural 95 priemerne 1,33 eura za liter, aktuálne sa jeho cena podľa údajov Štatistického úradu SR pohybuje okolo 1,26 eura za liter. Nafta zlacnela z 1,14 eura na 1,10 eura.

„Tento priaznivý stav by mal naďalej trvať. Do konca júna ešte očakávame mierne zníženie cien benzínu a nafty o dva centy za liter,“ hovorí analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak.

Za zlacňovaním je posilňovanie eura voči doláru, ale aj pokles cien ropy v posledných týždňoch z 55 na 45 dolárov za barel. Pre blokáciu Kataru zo strany arabských štátov sa špekulovalo nad tým, že Katar nebude dodržiavať dohodu o obmedzení ťažby a prebytok suroviny zníži cenu. Za podstatnejší motív analytici však považujú rast zásob pre zvýšenú ťažbu ropy zo strany USA. Keďže zvraty na ropnom trhu sa cez leto nečakajú. Tomčiak odhaduje, že ceny ropy by mali stagnovať na sume okolo 50 dolárov za barel. „S koncom roka by sa globálne zásoby ropy mali znížiť, čo by potlačilo cenu ropy k 60 dolárom za barel,“ predpokladá.

Ceny palív sú aktuálne stále vyššie ako v úvode vlaňajška, keď bola ropa pod úrovňou 40 dolárov za barel. Liter benzínu vtedy vyšiel priemerne na 1,14 eura a nafta na 0,95 eura. Nepomer medzi zlacnením ropy a palív zdôvodňujú analytici daňami. Tie aktuálne ide rezort financií zmeniť, ale iba kozmeticky.

„Cena pohonných hmôt je až zo 60 percent tvorená daňami, ktoré sú stabilné, takže pohyby cien pohonných hmôt sú oproti pohybom cien ropy menšie,“ vysvetľuje Tomčiak. Okrem toho medzi pohybmi cien ropy a palív býva časové oneskorenie približne dva až tri týždne, dodáva. Cena suroviny tvorí necelú štvrtinu výslednej ceny benzínu na pumpách, a necelú pätinu pri nafte. Zvyšok sú dane, náklady na prepravu, distribúciu, skladovanie a obchodné marže. Sadzby spotrebných daní sú u nás na benzín 514,50 eura a 550,52 eura na tisíc litrov, na naftu sa vzťahujú sadzby 368 a 386,40 eura na tisíc litrov podľa objemu biozložiek.

Kažimír dane upraví len kozmeticky

Ministerstvo financií pod vedením Petra Kažimíra (Smer) aktuálne v rámci novely zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov navrhuje od januára budúceho roka znížiť sadzbu spotrebnej dane pre benzíny s primiešaným objemom biopaliva zo sumy 514,50 eura na tisíc litrov na 514 eur na tisíc litrov. Sadzba spotrebnej dane pre naftu zostáva nezmenená na úrovni 368 eur na tisíc litrov. Hore by, naopak, mali ísť sadzby pre palivá bez primiešavaných biozložiek. Benzín bez pridaného biopaliva by sa tak po novom zdaňoval sadzbou 554 eur na tisíc litrov oproti súčasným 550,52 eurám. Základná sadzba spotrebnej dane pre motorovú naftu bez biopaliva by mala stúpnuť zo súčasných 386,40 eura na 394 eur na tisíc litrov. „Navrhnutá zmena zdanenia je skutočne len kozmetická. Úpravu vodiči ani nepostrehnú,“ hovorí Tomčiak.

Daňovo zvýhodnená sadzba na benzín a naftu s biozložkami však tvorí až 98 percent všetkých pohonných látok na slovenskom trhu, tvrdí rezort financií. Spotrebná daň na benzín s biozložkami by tak išla po novom dole o 50 centov na tisíc litrov.

To, ako sa pokles cien ropy prejaví v cenách palív pre spotrebiteľov, závisí podľa výkonnej riaditeľky Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu Zuzany Oprchalovej od tej-ktorej spoločnosti. „Zostáva len na nich, či sa rozhodnú pre akúkoľvek zmenu cien, či už vo forme ich zníženia, alebo zvýšenia,“ hovorí. Neexistuje totiž univerzálne pravidlo cenotvorby, dodáva.

Odhadovaný vývoj cien ropy Cena ropy sa aktuálne pohybuje na úrovni okolo 47 dolárov za barel

Za poklesom cien je podľa analytikov prebytok zásob suroviny

V najbližších mesiacoch sa očakáva pohyb cien ropy v rozpätí okolo 45 až 55 dolárov za barel

Ku koncu roka by mali poklesnúť zásoby ropy na svetových trhoch a ceny sa priblížia k hranici 60 dolárov za barel

Karty zamiešal Katar

Ceny palív v poslednom čase ťahala dole klesajúca cena čierneho zlata na svetových trhoch. „Cenu ropy tlačí nadol pretrvávajúci prebytok komodity na globálnom trhu,“ hovorí Tomčiak. Hoci Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) schválila predĺženie ťažobného limitu až do marca budúceho roka, vysvetľuje, viac ropy prúdi na trh napríklad zo Spojených štátov. Tie by už na jeseň mohli podľa neho dodávať rekordný objem ropy.

Posledný pokles cien ropy reflektoval podľa analytika J&T Banky Stanislava Pánisa aj obavy z vypršania dohody OPEC-u, ktorá pravdepodobne nemusí byť predĺžená. Stav svetových zásob čiernej suroviny by sa tak po prípadnom prechodnom znížení opäť zvýšil, vysvetľuje.

Prechodné znepokojenie vyvolala aj situácia v Katare. Vyrojili sa totiž podozrenia, že tento emirát susediaci so Saudskou Arábiou podporuje terorizmus. „V priebehu minulého týždňa sa objavovali aj obavy, že nervozita okolo Kataru by mohla spôsobiť, že dohoda OPEC-u nebude dodržiavaná,“ hovorí Pánis. Tie sa však už medzičasom stratili, dodáva.

Zásoby ropy by sa tak ku koncu tohto roka mali priblížiť päťročnému priemeru, vysvetľuje Pánis. Ceny ropy by sa tak dostali nad hranicu 50 dolárov za barel. Predbežné dáta už podľa neho hovoria, že zásoby vo svete už začínajú klesať. Situácia v Katare však nemá na trh s ropou zatiaľ väčší vplyv ani podľa analytika TRIM Broker Ronalda Ižipa. Katar je totiž iba marginálny producent ropy, vysvetľuje. Naťahovanie situácie však môže spôsobiť problémy skôr okolitým krajinám.

„Dohoda krajín produkujúcich ropu sa ukázala ako nedostatočná,“ vysvetľuje situáciu okolo klesajúcich cien ropy analytik. Na trh totiž podľa neho aj napriek snahám o stlačenie množstva ropy naďalej prúdi surovina zo Spojených štátov, z Nigérie či Líbye. Práve to znemožňuje znížiť svetové zásoby ropy k 5-ročnému priemeru, vysvetľuje.

Späť nad hranicu 50 dolárov

„Na trhu momentálne nie je jednoznačný smer vývoja svetových cien ropy,“ hovorí Zuzana Oprchalová zo Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu. Ako príklad uvádza situáciu z konca minulého týždňa, keď došlo k stabilizácii cien, a tie následne vykazovali aj mierny vzostup. Podobný vývoj – teda fluktuáciu cien okolo hranice 50 dolárov za barel očakáva preto Oprchalová aj v najbližších mesiacoch. Ceny ropy ťahá nadol podľa nej práve výrazný prebytok suroviny na trhu.

Po prípadnom znížení zásob ropy na trhu sa ceny pravdepodobne ustália na vyšších úrovniach. Na úroveň rekordne nízkych cien z minulého roka sa napriek pokračujúcemu zlacňovaniu podľa odhadov analytikov nedostaneme. Ceny ropy na svetových trhoch sa vtedy pohybovali okolo hranice 30 dolárov za barel. V niektorých obdobiach klesali až pod úroveň 29 dolárov za barel ropy. Išlo vtedy o najnižšiu hodnotu od dramatického prepadu na konci roku 2008. Ceny ropy sa vtedy prepadli takmer o 100 dolárov za barel, keď sa trhová cena pohybovala okolo 44 dolárov za barel suroviny. Ešte v lete 2008 sa totiž predávala za vyše 140 dolárov za barel.