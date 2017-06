Gabriel: Brexit môže byť aj mäkký

Európska únia sa môže s Veľkou Britániou dohodnúť na tzv. „mäkkom“ brexite, čo by znamenalo, že krajina aj po vystúpení z Európskej únie zostane súčasťou spoločného trhu. Podmienkou však je, že Londýn svoj trh práce ponechá otvorený občanom iných členských štátov a bude rešpektovať právomoci súdnych orgánov EÚ. Uviedol to nemecký minister vecí Sigmar Gabriel v rozhovore pre týždenník Welt am Sonntag.