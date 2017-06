Dlhší štrajk vo Volkswagene môže zakývať slovenským HDP

„Aj dovolenkové obdobie kýve slovenskými číslami, pretože je to naozaj vlajková loď našej ekonomiky,“ povedal na pondelňajšej tlačovej konferencii minister financií Peter Kažimír.

Podľa prepočtov analytikov z Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií dosahujú denné tržby automobilky 6,3 mil. eur. Adekvátne dopady na vývoj hrubého domáceho produktu tak možno podľa šéfky inštitútu Lucie Šrámkovej očakávať pri dĺžke trvania štrajku zhruba v rozsahu tradičného trvania celozávodných dovoleniek. „Približne 12 dní nepretržitého štrajku už vie vygenerovať vplyv, ktorý je viditeľný na raste hrubého domáceho produktu, to je 0,1 % hrubého domáceho produktu,“ dodala.

Premiér Robert Fico však otázku výšky miezd, ktorú nastolili odborári v bratislavskom Volkswagene, považuje za adekvátnu, hoci mzdy v tejto fabrike sú v porovnaní so slovenským priemerom pomerne vysoké. „Ak je to firma, ktorá má jednu z najvyšších kvalít a je to firma, ktorá vyrába najluxusnejšie autá, ak je tam vysoká miera produktivity práce, prečo má mať tento človek v Bratislave možno niekedy o polovicu alebo aj o dve tretiny nižší plat ako ten istý človek, ktorý robí v Nemecku alebo v nejakej inej firme v západnej Európe a pritom robí menej luxusné autá, možno má aj nižšiu produktivitu a kvalitu,“ povedal na tlačovej konferencii premiér.

Do aktuálneho diania vo fabrike však jeho kabinet zasahovať neplánuje. „Ja len komentujem pocity ľudí, ktorí robia v tejto firme. Sú oprávnené, pretože sa majú s čím porovnávať títo ľudia. Porovnávajú sa so svojimi kolegami. Ale nebudem zasahovať do života odborov, ani do života tejto spoločnosti, pretože je to ich vnútorný svet,“ tvrdí Fico. Hoci má jeho strana Smer-SD dohodu o spolupráci s odbormi, táto dohoda podľa neho nesmeruje k tomu, aby im strana hovorila, čo majú, alebo nemajú robiť. „Čo si ľudia vybojujú v tejto firme, to je ich vnútorná vec. Ale otázku, ktorú položili na stôl, považujem za absolútne oprávnenú,“ konštatoval.

Moderné odbory Volkswagen (MOV) po neúspešnom kolektívnom vyjednávaní so zamestnávateľom ohlásili ostrý štrajk. Ten sa začne v utorok 20. júna o šiestej hodine ráno a bude prebiehať v bratislavskom, stupavskom aj martinskom závode. Podľa predsedu MOV Zoroslava Smolinského by sa štrajku mohlo zúčastniť okolo 85 až 90 % zamestnancov. Minister hospodárstva SR Peter Žiga po minulotýždňovom rokovaní vlády uviedol, že rozumie snahe odborárov zvyšovať priemernú mzdu, keďže automobilka je najväčším zamestnávateľom na Slovensku. „Na druhej strane musím sa zastať vedenia závodu. Nemôžete firmu dostať do tlaku skokovitých rastov miezd. Rast mzdy o 16 % je tak výrazný, že to vedenie nebude vedieť doručiť a bude rozmýšľať nad tým, či vôbec ostať na Slovensku,“ povedal minister.