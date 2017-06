Vedenie bratislavského Volkswagenu nevyhovie odborárom

Ani pondelkové rokovanie medzi zástupcami Moderných odborov Volkswagen a vedením automobilky neprinieslo dohodu a v prípade platových podmienok nedospeli ku žiadnemu kompromisu. Zástupcovia Volkswagen Slovakia ponúkli odborárom zvýšenie platov v tomto roku o 4,5 % a v roku 2018 a ďalších 4,2 %, čo odborári odmietli.

„Museli sme, bohužiaľ, konštatovať, že zástupcovia Moderných odborov Volkswagen nie sú ochotní ustúpiť zo svojich požiadaviek, a tým aj skončilo ďalšie kolo vyjednávania. Požiadavky odborov, ktoré sú nastolené, sú prakticky rovnako vysoké ako na začiatku. My ako podnik nevidíme žiadnu možnosť posunúť sa týmto smerom,“ skonštatoval po rokovaní predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia Rudolf Sacht. Dodal, že pristúpenie na 16-percentné zvýšenie platov by poškodilo podnik.

Sacht nekomentoval, do akej miery ohlásený štrajk spomalí produkciu závodu, ani aké ekonomické dopady bude mať štrajk na podnik. "Vychádzame z toho, že nie všade sa bude štrajkovať a tam, kde to tak bude, sa bude pracovať,"povedal.

Zástupcovia spoločnosti si vedia predstaviť, žeby slovenskí zamestnanci mali rovnako vysoké platy ako pracovníci v nemeckej fabrike. „Ale nie šmahom ruky cez noc, ale ako výsledok vývoja a počas niekoľkých desaťročí, preto to v súčasnosti nie je predmetom diskusie,“ povedal Sacht. Ako ďalej vysvetlil člen predstavenstva pre personálnu oblasť v spoločnosti Eric Reuting,

Volkswagen robí mzdovú politiku vždy v rámci viac ako 60 krajín, v ktorých pôsobí. „V týchto krajinách vládnu rozdiely, čo sa týka hospodárstva či pracovnej sily a my vychádzame zo slovenského trhu práce. My v sme v tomto konkurenčnom prostredí predložili dobrú ponuku, za tým si stojím,“ povedal Reuting.

Vedenie automobilky mrzí, že ani napriek vyššej ponuke z ich strany nedospeli s odborármi k dohode. Podľa ich slov sú pripravení rokovať, až kým nenájdu riešenie akceptovateľné pre obe strany.

Odborári ohlásili neobmedzený ostrý štrajk na utorok 20. júna o šiestej ráno. Predseda MOV Zoroslav Smolinský vyhlásil, že ak to bude potrebné, sú pripravení štrajkovať dlhšie ako dva či tri dni. Zapojiť do utorňajšieho štrajku by sa podľa jeho odhadov malo okolo 2 000 až 2 500 zamestnancov.

Situácia v bratislavskom závode je podľa odborárov vyhrotená, odborári sa sťažujú na zastrašovanie zamestnancov zo strany vedenia spoločnosti. „Prestal nám fungovať sociálny dialóg, prestala nám fungovať sociálna politika a prestala fungovať aj finančná politika. Musíme upovedomiť svojím konaním aj vedenie koncernu Volkswagen, že pokiaľ máme šikovných a lojálnych zamestnancov, ktorí sú ochotní obetovať svoj čas, tak potrebujeme mať zodpovedné vedenie,“ vyhlásil Smolinský, podľa ktorého vedenie automobilky likviduje dobrý imidž spoločnosti.

„To, čo my žiadame, je zhruba v prepočte 160 až 170 eur v priemere na tarifu. To znamená, že v porovnaní s tým, čo sme navyšovali za posledné roky, je to adekvátne,“ povedal predseda MOV Zoroslav Smolinský, ktorý je sklamaný z prístupu vedenia spoločnosti. Odborári okrem tarifného zvyšovania mzdy o 16 % predstavili aj ďalšie požiadavky, avšak podľa nich vedenie automobilky nebolo ochotné konštruktívne rokovať.