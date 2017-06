Štát chce zverejňovať, kto si pýta vratku DPH

Podľa ministerstva financií viacero zmien prinesie zmena zákona o správe daní, teda daňový poriadok. Novelou sa mení inštitút daňového tajomstva a zavádza sa index daňovej spoľahlivosti a ďalšie opatrenia proti daňovým únikom.

Jedným z cieľov reformy daňového tajomstva je podľa ministerstva zvyšovanie daňovej transparentnosti pri zachovaní práv a minimálneho štandardu ochrany daňovníkov. Už v súčasnosti zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej webstránke napríklad zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH, platiteľov DPH, či zoznam daňových dlžníkov a ďalšie. Tieto zoznamy prispievajú k lepšej informovanosti verejnosti, čo môže viesť k väčšej transparentnosti podnikateľského prostredia a v konečnom dôsledku pomôcť v boji proti daňovým únikom.

Ako ďalej informuje ministerstvo, do budúcna by k nim mal pribudnúť aj zoznam daňových subjektov s výškou ich uplatneného nadmerného odpočtu, alebo dodatočne uplatneného nadmerného odpočtu. „Zverejňovanie týchto informácií môže zúžiť priestor pre podvody, pretože má platiť rovnaký princíp ako pri zverejňovaní zmlúv. Tam, kde je verejná kontrola, je obava z odhalenia protiprávneho konania jednoznačne vyššia. Zoznamy by mali mať teda aj psychologický efekt, pričom by slúžili ako ďalší nástroj pre verejnú kontrolu vykonávanú napr. tretím sektorom,“ uvádza rezort financií.

Ďalším opatrením, ktoré novela daňového poriadku prináša, je index daňovej spoľahlivosti. Jeho cieľom je vytvoriť objektívne, nezávislé a legálne hodnotenie daňových subjektov. „Inak povedané, finančná správa bude interne ‚známkovať‘ firmy na základe toho, ako si plnia svoje daňové povinnosti. Opatrenie bude mať najmä motivačný a preventívny charakter. K tým, ktorí si svoje povinnosti plnia včas a riadne, bude finančná správa pristupovať inak ako k subjektom, ktoré si svoje povinnosti neplnia tak, ako majú,“ tvrdí ministerstvo.

Novela zákona o dani z príjmov sa zameriava na inovácie. Navrhuje sa zvýšenie v súčasnosti poskytovaných zvýhodnení pre daňovníkov vykonávajúcich výskum a vývoj. Novým prvkom v oblasti podpory inovácií je zavedenie tzv. patent boxu, ktorý umožní čiastočné oslobodenie od dane z príjmov z komerčného využívania nehmotných aktív.

Návrhom zákona dochádza aj k zmene systému poskytovania zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie pre mladých, a to adresným poskytovaním zvýhodnenia priamo daňovníkom čerpajúcim úvery na bývanie. Zvýhodnenie má formu daňového bonusu, čo umožní daňovníkom dosahujúcim nízke príjmy čerpať toto zvýhodnenie, aj keď výška ich daňovej povinnosti je nižšia ako poskytované zvýhodnenie. „V súlade s Programovým vyhlásením vlády SR sa návrh zákona o dani z príjmov zameria aj na zatraktívnenie podmienok podnikania v oblasti domáceho kúpeľníctva, a to prostredníctvom zavedenia stimulov pre rozvoj tohto sektora,“ dodáva ministerstvo.