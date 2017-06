Volkswagen stojí. Ustúpiť nechce nikto

Príbeh bratislavského Volkswagenu dlhé roky vyzeral idylicky. Priemerná mzda vyše 1 800 eur, rast výroby najluxusnejších áut koncernu. Z pohľadu Nemcov vysoká kvalita za relatívne nízku cenu práce. Tisíce ľudí každé ráno kráčali do fabriky. V utorok ráno to bol však úplne iný príbeh.

Asi 2-tisíc ľudí prichádza k bráne s rapkáčmi a plagátmi s nápismi: Nechceme egoistické vedenie! Neponižujte nás! Chceme živiť rodiny!

V najväčšom domácom automobilovom závode po prvý raz v histórii vypukol štrajk. Odborári chcú zvýšiť platy zamestnancov hneď o 16 percent, vedenie nechce pridať viac ako 8,9 percenta za dva roky.

Účastníci štrajku v automobilke Volkswagen. Autor: SITA, Marko Erd

„Ľudia nechcú nič iné, len čo si v tomto závode tvrdo odrobili,“ povedal šéf Moderných odborov Zoroslav Smolinský. Priemerná hrubá mzda vo Volkswagene Slovakia bola síce vlani 1 804 eur bez platov vrcholových manažérov, nástupné platy sú však ani nie polovičné.

„Za posledných sedem rokov v podniku stúpla tarifná mzda v najrozšírenejšej, šiestej tarifnej triede o 21 percent. Teda z 848 eur na 1 027 eur a priemerný ročný rast dosahoval hodnotu troch percent. V porovnaní s tým len produkcia SUV automobilov vzrástla v rokoch 2010 až 2015 o viac ako 165 percent, na 222 213 vyrobených automobilov,“ dodal Smolinský. Štrajkujúci zamestnanci počas protestu upozorňovali na to, že automobilka v Nemecku vypláca za tú istú prácu priemerne 4 500 eur v hrubom.

„Sme si vedomí toho, že štrajk bol vyhlásený na neobmedzenú dobu a sme na to pripravení,“ reagoval predseda predstavenstva Volkswagenu Slovakia Ralf Sacht. Podľa informácií Pravdy ak by štrajk trval týždeň, letná odstávka by mohla byť dva a nie tradičné tri týždne.

Malé autá sa vyrábajú ďalej

Spustený štrajk ochromil výrobu luxusných SUV automobilov, ako je Porsche Cayenne a VW Touareg. „Aktuálne beží výroba v závodoch Martin a Stupava bez obmedzení a v Bratislave po organizačných opatreniach vyrábame vozidlá na montáži New Small Family. Všetkým pracujúcim zamestnancom vyplácame mzdu v plnej výške,“ uviedla hovorkyňa Volkswagenu Slovakia Lucia Kovarovič Makayová. Štrajkujúcim zamestnancom nárok na mzdu a iné výhody zo strany zamestnávateľa nevznikajú. „Zabezpečenie náhrady mzdy za štrajk je v zodpovednosti odborovej organizácie,“ dodala Makayová. Odbory zároveň štrajkujúcich zamestnancov nahlasujú do poisťovní.

Pár dní pred ostrým prerušením výroby boli v automobilke distribuované letáky upozorňujúce zamestnancov, že každým dňom štrajku prichádzajú o 68 až 75 eur. Ide o superhrubú mzdu. V prípade dohody o tohtoročnom zvyšovaní miezd môžu odbory presadiť doplatenie mzdy za štrajkové dni. Na takzvaných štrajkokazov odznievali v dave protestujúcich ľudí názory. „Nikdy si s nimi už nepodáme ruku. Odmontujme im kolesá z áut a potom môžu byť v práci aj večne. Nepustíme ich do závodu a prevráťme im autá.“

Vedenie automobilky zas verejne poďakovalo tým ľuďom, ktorí v utorok nastúpili do práce. „Úprimne ďakujem všetkým približne 3¤500 zamestnancom, ktorí dnes ráno prišli do práce a prídu aj na ďalšie zmeny. Vážim si ich dôveru a lojalitu. Verím, že naša ponuka je dobrá, zlepší pracovné podmienky našich zamestnancov a zároveň im zabezpečí stabilné pracovné miesta,“ uviedol Sacht.

Budúcnosť VW?

Vybičovanú atmosféru štrajku považuje za nebezpečnú bývalý predseda Volkswagenu Slovakia Jozef Uhrík. Práve on sa zaslúžil o rozvoj tejto automobilovej fabriky a ako jediný Slovák stál dlhé roky na jej čele. Ešte v časoch, keď pôsobil v úzkom vedení nemeckého automobilového koncernu, sa dva podobné štrajky odohrali v Španielsku.

„Prvý prípad sa udial v španielskej Pamplone. Odtiaľ sa kvôli štrajku presunula výroba Volkswagenu Polo k nám na Slovensko. Celý presun sa udial veľmi rýchlo. Druhý veľmi podobný prípad sa stal v Barcelone. Aj vtedy sa k nám na Slovensko presunula časť výroby modelu SEAT Ibiza, a to až na dva roky,“ upozornil Jozef Uhrík. Podľa neho vedenie koncernu môže v budúcnosti podobne umiestniť nové modely mimo Slovenska. „Požiadavka na 16-percentné zvyšovanie platov je iracionálna a aj samotné odbory musia vedieť ustúpiť zo svojich požiadaviek,“ do­dal.

Na prebiehajúcom štrajku sa nezúčastnilo napríklad 500 maďarských zamestnancov Audi Hungaria. Títo ľudia začali dochádzať pred pár mesiacmi z maďarského mesta Györ. Do práce tiež v utorok išli všetci agentúrni zamestnanci. Celkovo vo Volkswagene Slovakia pracuje 12¤300 ľudí a po započítaní dodávateľov je na fabriku naviazaných až 50-tisíc pracovných miest.

„Volkswagen má denné tržby na úrovni 21,7 milióna eur a asi 70 percent vstupných tovarov sa dováža zo zahraničia. Pri kompletnej odstávke výroby na sedem dní sa ročný rast hrubého domáceho produktu Slovenska spomalí asi o 0,02 až 0,06 percenta. Nejde teda o závratné číslo,“ povedal analytik Tatra banky Juraj Valachy. Na druhej strane výsledok konečnej dohody môže udať tón ďalším mzdovým vyjednávaniam. „V tom je dôležitosť štrajku pre krajinu,“ dodal Valachy.