Koalícia chce odbrzdiť dlhovú brzdu, opozícia na to nemá chuť

Zavedenie investičnej výnimky pre vybrané projekty cestnej infraštruktúry odôvodňujú tým, že v období mimoriadne výhodných úverových podmienok je to rozumné riešenie financovania ich výstavby. Na zmenu pravidiel dlhovej brzdy je v Národnej rade SR nevyhnutná ústavná väčšina.

„Dnes, keď sa pozrieme na diaľničnú sieť, musíme skonštatovať, že táto diaľničná sieť jednoducho ešte nezodpovedá potrebám Slovenskej republiky,“ povedal pri uvádzaní návrh jeden z jeho predkladateľov Juraj Blanár (Smer-SD). Ako dodal, práve diaľnice a rýchlostné komunikácie sú pritom dôležitým nástrojom podpory ekonomického rastu a znižovania regionálnych rozdielov v krajine.

Jedným zo základných argumentov predkladateľov je aj to, že v súčasnosti nie je isté, či po roku 2020 budú na výstavbu cestnej infraštruktúry k dispozícii zdroje z európskych fondov, a preto treba zabezpečiť ich financovanie aj po tomto období.

„Ak je tu možnosť ako získať ďalšie finančné prostriedky, pri dodržaní všetkých pravidiel, ktoré sa zaviazala táto vláda dodržiavať, ale aj pravidiel, ktoré sú v zákone o dlhovej brzde, mali by sme sa pousilovať uvoľniť túto dlhovú brzdu primerane tak, aby sme dosiahli vyrovnaný rozpočet, ale zároveň aby sme mohli aj napĺňať všetky kritériá, ktoré zákon o dlhovej brzde jasne definuje,“ tvrdí Blanár.

Predkladatelia si fungovanie investičnej výnimky predstavujú tak, že sa stanovia podmienky, za ktorých sa budú uvoľňovať prostriedky zo štátneho rozpočtu, aby sa plnili kritériá a plánovaný deficit rozpočtu. Zároveň sa má zadefinovať aj konkrétny úsek cestnej infraštruktúry, ktorý by po odbornej diskusii mal ísť do prípravy alebo realizácie. „Výsledkom by mal byť nejaký konsenzus, z ktorého by mal vzniknúť špeciálny výbor pre uvoľňovanie dlhovej brzdy, ktorý bude po prehodnotení konkrétnych úsekov rozhodovať o tom, či sa uvoľní, alebo neuvoľní časť finančných prostriedkov na výstavbu konkrétneho úseku,“ povedal Blanár.

Poslanec za vládny Smer-SD zároveň zdôvodňoval, prečo sa investičná výnimka má uplatňovať iba na projekty v cestnej infraštruktúre. Podľa Blanára je to totiž strategická záležitosť, ktorá má v ekonomike multiplikačný e­fekt.

„Nemôžeme nadefinovať tých strategických vecí niekoľko, lebo potom nenaplníme žiadnu. Ak sa nám podarí nájsť konsenzus v rámci dlhovej brzdy, tak som presvedčený, že potom môžeme aj zo štátneho rozpočtu riešiť ďalšie dôležité veci, či už školstvo, zdravotníctvo a ďalšie záležitosti,“ do­dal.

Opozícia navrhované zmeny kritizuje

Zatiaľ to však vyzerá, že tak ako po prvotných konzultáciách ministra financií Petra Kažimíra so zástupcami opozície na túto tému, kedy pripustil, že z úsilia uvoľniť dlhovú brzdu možno ani nič nebude, podporu v opozícii budú koaliční poslanci hľadať ťažko. Naznačil to aj poslanec za SaS Eugen Jurzyca, ktorý v rozprave za svoj poslanecký klub argumentoval napríklad aj tým, že Slovensko má stále vysoký dlh a od roku 2012 sa stále nachádza v sankčnom pásme dlhovej brzdy.

Podľa Jurzycu by navyše po uvoľnení dlhovej brzdy určite prišli aj zástupcovia z ďalších sektorov a žiadali by rovnakú podporu pre svoje projekty s rovnakým odôvodnením. Ako dodal, už na stredajšom rokovaní finančného výboru sa začali spomínať projekty na železniciach.

V kritike návrhu pokračoval za klub OĽaNO poslanec Eduard Heger. Upozorňoval najmä na to, že ministerstvo dopravy má pretrvávajúce problémy a dokazuje, že nevie s hospodáriť s peniazmi.

„Ak sa chcete baviť o nejakých ďalších peniazoch, tak nám ukážte, že ste dobrí hospodári. Zatiaľ nám ukazujete pravý opak,“ vyhlásil. Zároveň podotkol, že je zaujímavé, že návrh uznesenia predkladajú okrem iných aj traja aktuálni župani za Smer-SD a jeden ich stranícky kolega, ktorý na funkciu župana kandiduje. Reagoval na to aj Hegerov stranícky kolega Richard Vašečka. „Mám pocit, že ide o župnú kampaň z peňazí, ktoré budú musieť splácať naše deti,“ povedal.