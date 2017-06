Mliekari sa sťažujú na nízke výkupné ceny a menej dotácií

Slovenskí producenti surového kravského mlieka so znepokojením sledujú vývoj na trhu s mliekom. Napriek tomu, že sa ceny mliečnych komodít, najmä masla a smotany, na európskych a svetových trhoch pohybujú na historických maximách, do ceny suroviny sa to na Slovensku zatiaľ nepremietlo.