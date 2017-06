Systém odmeňovania vo verejnej správe považuje opozícia za protiústavný

Ako na stredajšej tlačovej besede uviedol nezaradený poslanec NR SR Miroslav Beblavý, na základe podania na Ústavný súd SR, pod ktoré sa podpísalo 30 opozičných poslancov, by mal tento súd vyhlásiť súčasný systém odmeňovania vo verejnej správe za protiústavný. „Hlavne z toho dôvodu, že nespĺňa kritériá kladené na minimálnu mzdu v súkromnom sektore, a preto ho považujeme zo strany štátu za diskriminačný,“ povedal.

Podľa Beblavého v súčasnosti pracuje vo verejnej správe 144 tisíc ľudí, ktorí sú platení podľa zákonných tabuliek. „Sú medzi nimi opatrovateľky v domovoch sociálnych služieb, kuchárky, upratovačky a drvivá väčšina týchto ľudí je dnes platená spôsobom, ktorý je v súkromnom sektore protizákonný,“ tvrdí Beblavý. Štát totiž pri odmeňovaní týchto zamestnancov nedodržiava minimálnu mzdu, ani minimálne mzdové nároky podľa Zákonníka práce.

Opoziční poslanci preto žiadajú Ústavný súd SR, aby takéto odmeňovanie vyhlásil za protiústavné. „Prinúti tým vládu prijať riešenie, ktoré bude nielen spravodlivé, ale aj ústavné,“ povedal nezaradený poslanec. Ak by podľa Beblavého Ústavný súd SR ich podaniu vyhovel, vláda by drvivej väčšine verejných zamestnancov musela zvýšiť ich platy. Priemerné zvýšenie platov by podľa neho dosiahlo okolo 100 eur. Beblavý tiež upozornil na to, že minister práce a sociálnych vecí Ján Richter sľúbil, že riešenie odmeňovania vo verejnej správe predloží do konca apríla tohto roka, doteraz sa však tak nestalo.

Poslanec za hnutie OĽaNO-NOVA Miroslav Sopko považuje súčasný systém odmeňovania vo verejnej správe za ukážkový príklad nedodržiavania zákona zo strany vlády. „Chceme vyvinúť tlak, aby sme prinútili vládu konať,“ povedal. Ako uviedol, odmeňovaním vo verejnej správe sa už nejaký čas zaoberá komisia zriadená na Úrade vlády SR. „Žiadame, aby sa okamžite ukázali výsledky, kam táto pracovná komisia dospela a čo s tým mieni vláda urobiť,“ povedal.