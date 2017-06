Slovensko a Ukrajina zmodernizujú spoločné elektrické vedenie

„Vedenie predstavuje jedno z úzkych miest prepojenej európskej elektrizačnej sústavy. V budúcnosti to môže byť významné obchodné spojenie Európy s Ukrajinou, týkajúce sa trhu s elektrinou. Bez tohto vedenia by sa totiž výrazne obmedzila možnosť tranzitu elektriny cez prenosovú sústavu SR a mohlo by dôjsť aj k obmedzeniu exportu elektriny zo Slovenska,“ uviedol predseda predstavenstva SEPS Miroslav Obert.

Slovenská časť vedenia bude vzhľadom na svoj vek vyžadovať podľa SEPS v období približne do roku 2030 prijatie rozhodnutia o konkrétnych opatreniach na jeho modernizáciu vrátane zvýšenia prenosovej kapacity.

Keďže ide o cezhraničné vedenie, akékoľvek kroky v tomto smere musí SEPS, ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenska, úzko koordinovať so svojim ukrajinským partnerom. „Firma Ukrenergo potvrdila až minulý rok záujem o udržanie tohto vedenia v ďalšej prevádzke, ako aj záujem o navýšenie jeho prenosovej kapacity. Ešte tento rok máme záujem podpísať zmluvu o vzájomnej spolupráci v implementačnej fáze tohto projektu,“ konštatoval Obert, podľa ktorého toto vedenie je dôležité aj pre bezpečné a spoľahlivé prevádzkovanie slovenskej prenosovej sústave, predovšetkým pre posilnenie spoľahlivosti zásobovania východoslovenského regiónu.