Štát naleje do zdravotníctva peniaze, zvýši platby za svojich poistencov

Sadzba za poistencov štátu by sa mala od 1. novembra tohto roka zvýšiť zo súčasných 3,78 % na 4,73 %. Do sektoru zdravotníctva by sa tak malo dostať 50 miliónov eur. Informovali o tom v piatok na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Tomáš Drucker a minister financií Peter Kažimír.