Slováci o prácu v Británii neprídu

Britská vláda tak presne rok po referende, v ktorom sa väčšina voličov vyslovila za odchod z EÚ, opäť mení názor na prisťahovalcov. Najprv bol v hre tvrdý brexit s tým, že počet imigrantov sa výrazne obmedzí a Británia príde o európsky trh. Colná vojna by nepomohla nikomu, Mayová však tvrdila, že „brexit je brexit“. Po nedávnych predčasných voľbách sa však Mayovej pozícia oslabila a premiérka zjavne ustupuje z pôvodných pozícií. Analytici sa zhodujú na tom, že akýkoľvek brexit krajine nepomôže. Libra sa od referenda prepadla, ceny v obchodoch vzrástli, niektorí investori opustili krajinu a Briti napríklad aktuálne pri zbere úrody začínajú pociťovať nedostatok robotníkov z cudziny.

Rozhovory o prisťahovalcoch sú jedným z troch hlavných okruhov prvej fázy rokovaní o odchode Británie z EÚ, ktoré sa začalo v pondelok. „Nikto z tých, ktorí sú v krajine legálne, nebude musieť odísť a nebudú rozdeľované rodiny. Ľudia, ktorí do britského odchodu z EÚ na jar 2019 presiahnu päť rokov pobytu v krajine, budú mať právo na zisk trvalého pobytu a tí, ktorí v krajine boli do onoho rozhodného dátumu, budú môcť zostať, kým päťročné obdobie nenaplnia,“ povedala Mayová na tohtotýždňovom summite 27 európskych lídrov EÚ v Bruseli. Takíto prisťahovalci by mali využívať služby v zdravotníctve, vo vzdelávaní, sociálne benefity a dôchodky rovnako, ako by boli britskými občanmi. V oboch prípadoch po piatich rokoch dostanú status „usadenej osoby“.

Brexit nemá byť pre Európanov bolestivý

Michel Barnier, európsky vyjednávač pre brexit, dostal pritom mandát, ktorým má zaistiť pre všetkých občanov únie, ktorí budú v Británii žiť k okamihu britského odchodu z EÚ, rovnaké práva, ako mali pred brexitom. Britská vláda teraz navrhuje dohodou stanoviť rozhodný dátum niekedy medzi oficiálnym britským oznámením o zámere odísť z EÚ, ktorý sa udial tento rok na konci marca aktiváciou článku 50 Lisabonskej zmluvy a faktickým odchodom krajiny z únie, ktorý bude v marci 2019.

Mayová takisto navrhuje jednoduchú administratívu, ako aj dvojročné obdobie, ktoré má ľuďom, ktorí prídu do krajiny po brexite, umožniť, aby dali svoj pobyt v Británii právne do poriadku. Premiérka tiež ostatným šéfom štátov a vlád povedala, že od nich očakáva reciprocitu. Teda, že rovnaké pravidlá sa budú vzťahovať na britských občanov žijúcich v iných krajinách únie. V iných krajinách EÚ žije podľa údajov Európskej komisie 1,22 milióna britských občanov. Najviac v Španielsku (308 821), Írsku (254 761), Nemecku (103 352), vo Francúzsku (185 344) a v Taliansku (64 986). Celý plán v oblasti migrácie chce Mayová predložiť britskému parlamentu v pondelok.

Európska komisia zatiaľ tvrdí, že britskú ponuku vyhodnotí, keď ju dostane písomne, čo by malo byť práve v pondelok. Potom o nej bude diskutovať s 27 členskými krajinami a následne so Spojeným kráľovstvom. Lídri 27 o britskom návrhu na summite nediskutovali. Ďalšie kolo rokovaní je plánované na 17. júla.

Administratíva sa má zjednodušiť

Oficiálne údaje ukazujú, že počet migrantov prichádzajúcich do Británie z východnej a zo strednej Európy významne poklesol, odkedy si Briti v referende zvolili brexit. V roku 2016 migrácia z EÚ8, teda z Českej republiky, Estónska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Slovenska a Slovinska, klesla o 25-tisíc ľudí, a to bolo predtým, ako sa oficiálne spustil proces vystúpenia Británie z EÚ.

Ak by sa obmedzili práva migrantov v Británii, pre britský pracovný trh by to bolo podľa ekonómov katastrofou. Britský štatistický úrad uvádza, že prisťahovalci zo štátov, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004, vrátane Slovenska, obsadzujú predovšetkým tie pracovné miesta, o ktoré britskí zamestnanci nestoja. Niekedy sú totiž prisťahovalci nielen ochotní prijať špinavú, náročnú a nebezpečnú prácu, ktorej sa britská pracovná sila vyhýba, ale majú aj veľmi dobrú pracovnú etiku.

Pre migrantov v Británii sa v poslednom čase predsa len niečo zmenilo. Podľa britského denníka Financial Times občania krajín EÚ, ktorí žijú v Británii, sa musia po novom vyrovnať s 85-stranovým dotazníkom, ak chcú zostať v krajine po brexite. Podľa denníka je to pre mnohých cudzincov nezvládnuteľné. Rodiny musia za každého svojho člena zaplatiť úradom pri podaní žiadosti 65 libier. Centrum pre prisťahovalectvo z východnej Európy si účtuje za svoju pomoc s každou žiadosťou 50 libier, zatiaľ čo súkromní právnici požadujú od cudzincov 200 až 1 000 libier. Každý rok príde do krajiny viac ako 300-tisíc nových prisťahovalcov. Britská vláda sľubuje, že všetky administratívne úkony pre občanov únie maximálne zjednoduší.

Rovnaké práva pre študentov

Britská vláda by mala aj v prípade študentov z EÚ uplatňovať rovnaké pravidlá ako doteraz. Podľa údajov britskej vlády aktuálne študuje bakalársky program na britských univerzitách 1,8 milióna Britov, 125-tisíc študentov z EÚ a 312-tisíc študentov z krajín mimo únie. Momentálne študenti, ktorí sa rozhodnú študovať práve v Anglicku, zaplatia ročné školné v sume 9-tisíc libier. Na štúdium si však môžu ako občania EÚ vziať od britskej vlády pôžičku, ktorú budú splácať po tom, čo sa zamestnajú a ich príjem bude vyšší ako 1 457 libier mesačne.