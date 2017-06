Smolinský: Rokovania odborov s Volkswagenom smerujú k dohode

Sobotňajšie rokovanie Moderných odborov Volkswagen s vedením firmy neskončili úspechom. Ako však na brífingu uviedol šéf odborov Zoroslav Smolinský, budú pokračovať a "smerujú k dohode". "Možno je to otázka jedného sedenia," vyhlásil Smolinský. Ako dodal, verí, že v pondelok by sa už mohli zamestnanci vrátiť do práce.