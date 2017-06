Moody's zlepšila Grécku úverový rating

Medzinárodná ratingová agentúra Moody's zlepšila v závere týždňa dlhodobé hodnotenie devízových záväzkov Grécka o jeden stupeň na Caa2. Reagovala tým na to, že eurozóna uvolnila Aténam ďalšie peniaze zo záchranného programu.

Moody's tiež zmenila výhľad ratingu zo stabilného na pozitívny, čo znamená možnosť ďalšieho zlepšovania. Strednodobý strop pre grécke ratingy zvýšila na stupeň B z doterajšieho Ca­a2.

Euroskupina minulý týždeň rozhodla, že Grécko môže zo záchranného fondu eurozóny dostať novú časť úveru z tretieho záchranného programu v sume 8,5 miliardy eur. Ministri tiež uviedli, že prijmú ďalšie kroky na zmiernenie gréckeho dlhu hneď po skončení terajšieho programu v budúcom roku. K finančnej pomoci Grécku sa po dvojročnom váhaní rozhodol pripojiť aj Medzinárodný menový fond (MMF).

Grécky premiér Alexis Tsipras tento týždeň povedal, že Grécko by už čoskoro malo byť pripravené na návrat na trhy dlhopisov, čo by bolo prvýkrát od roku 2014. Možnosť návratu Grécka na trhy okrem uvoľnenia nových úverov uľahčuje aj to, že výnosy obchodovaných gréckych štátnych dlhopisov od zasadnutia euroskupiny výrazne klesli.

Podľa Moody's sú jasne viditeľné známky stabilizácie gréckej ekonomiky. V tomto a budúcom roku by mala krajina zaznamenať rast a verejný dlh by sa mal ustáliť na 179 percentách hrubého domáceho produktu, uviedla Moody's podľa agentúry Reuters.