Poplatok za ubytovanie má platiť hotel, nie nocľažník

Cena za noc plus euro k tomu ako rekreačný poplatok sa má stať minulosťou. Po novom by poplatok za ubytovanie malo platiť ubytovacie zariadenie. Za zmenou je novela zákona o miestnych daniach z dielne koaličných poslancov Ľubomíra Petráka, Igora Chomu a Edity Pfundtner. Sľubujú si od toho výkonnejšiu správu tejto dane. No to, o koľko by sa mal výber zefektívniť, návrh nešpecifikuje.