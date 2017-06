Svetová ekonomika sa vracia do normálu, tvrdí banka bánk

Rast svetovej ekonomiky sa zrýchľuje a tento rok jeho tempo po dlhom čase útlmu dosiahne dlhodobý priemer 3,5 percenta. Centrálne banky najvýznamnejších ekonomík sveta by preto mali začať s normalizáciou súčasnej veľmi uvoľnenej menovej politiky a zvyšovať úrokové sadzby. Uviedla to v nedeľňajšej výročnej správe Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS), ktorá ako "centrálna banka svetových centrálnych bánk" dohliada na finančnú stabilitu vo svete.

„Výkon globálnej ekonomiky sa značne zlepšil a jej krátkodobé vyhliadky sa javia ako najlepšie za dlhú dobu,“ citovala zo správy BIS agentúra AP. Toto tempo síce ešte nedosiahlo úroveň rokov pred „veľkou recesiou“ konca minulého desaťročia, prognózy mnohých vlád, medzinárodných organizácií a súkromných analytikov však pre najbližšie obdobie ukazujú na „ďalšie postupné zlepšovanie“, uviedla BIS.

Za hlavné riziká pre svetový rast inštitúcia so sídlom v Bazileji označila vysokú celkovú zadlženosť v mnohých krajinách, ktorá by pri raste úrokov mohla zaťažiť spotrebiteľa. Podľa BIS majú zásluhu na oživení ekonomiky v poslednom čase práve spotrebitelia, ich ochotu nakupovať by ale mohol zabrzdiť rast nákladov na obsluhu dlhov.

Dlhy už teraz menej ohrozujú krajiny, ktoré v minulých rokoch zažili boom a krach realitných trhov, teda Spojené štáty, Britániu alebo Španielsko. Znepokojujúcejšia je ale podľa BIS situácia v mnohých ďalších krajinách, vrátane Číny, Austrálie alebo Nórska.

Ďalšie významné riziko pre svetovú ekonomiku BIS vidí v náraste obchodného protekcionizmu a v úsilí o potlačenie globalizácie. Problémom by mohol byť aj prípadný náhly vzostup inflácie, ťažkosti vo finančnom sektore a stále slabé podnikateľské investície. Firemné investície sa obvykle zotavujú v druhej fáze oživenia, keď zosilnnejú výdavky spotrebiteľov, zatiaľ však tento ukazovateľ zaostáva a ekonómovia sa nezhodujú na príčine, uviedla BIS.

Centrálne banky BIS v správe vyzvala, aby prestali váhať a využili zlepšovanie ekonomiky a stále nízkej inflácie k urýchleniu ústupu od krajne uvoľnenej politiky, teda od nákupov dlhopisov a rekordne nízkych úrokových sadzieb. K týmto krokom už pristúpila centrálna banka v USA (Fed), eurozóna a Japonsko však stále vyčkávajú. BIS pripustila, že zvyšovanie úrokov sa zrejme nezaobíde bez dočasných turbulencií na trhoch, je to ale lepšie ako ďalšie odklady.

„Vzhľadom na veľmi dlhý priebeh podpornej menovej politiky to budeme musieť robiť veľmi opatrne,“ povedal agentúre Reuters šéf výskumu BIS Hyun Song Shin. „Ak prikročíme k ústupu (od doterajšej politiky) príliš neskoro, bude to oveľa ťažšie. Aj keď sa na tejto ceste vyskytnú krátkodobé problémy, bude oveľa lepšie udržať sa na nej a začať proces normalizácie,“ do­dal.

BIS vo svojej správe varovala pred snahami zvrátiť globalizáciu, teda trend, ktorý priniesol celkové zvýšenie životnej úrovne a vymanil veľkú časť svetovej populácie z absolútnej chudoby. Politické opatrenia proti zvýšenej nerovnosti a zanikaniu pracovných miest by podľa inštitúcie mala vychádzať z toho, že ich príčinou často nie je voľný obchod, ale technologický pokrok. „Pokusy potlačiť globalizáciu by boli zlou odpoveďou,“ uviedla BIS.