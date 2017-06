Švédska skupina SCA investuje pri Rožňave 20 miliónov eur

Švédska skupina SCA, ktorá sa zameriava na výrobu hygienických potrieb, investuje 20 miliónov eur do rozšírenia výroby svojho závodu na východe Slovenska. Vyplýva to z materiálu ministerstva hospodárstva, ktoré navrhlo vláde, aby firme schválila investičné stimuly v objeme štyroch miliónov eur.

Spoločnosť vybuduje neďaleko Rožňavy, kde má jeden zo svojich dvoch slovenských závodov, novú halu na produkciu inkontinenčných pomôcok. V regióne, kde miera nezamestnanosti presahuje 18 percent, teda viac ako dvojnásobok národného priemeru, SCA vytvorí vďaka investícii 70 nových pracovných miest.

So začatím novej výroby spoločnosť počíta na jar budúceho roka, o rok neskôr by mala dosiahnuť plánovaný objemu produkcie, ktorá je určená najmä na export. Investičné stimuly po schválení vládou by firma mala čerpať vo forme úľavy na dani z príjmov.

SCA pred viac ako desiatimi rokmi dostala od Slovenska investičné stimuly 6,6 milióna eur na projekt výstavby nového závodu za viac ako 49 miliónov eur.

Švédska skupina má na Slovensku závody v Hlohovci a v obci Gemerská Hôrka. Tam prevádzkuje tiež centrum strategických služieb pre región východnej Európy a technologické centrum a práve tam zrealizuje aj najnovšiu investíciu.

Väčšie investície do výstavby nových závodov alebo do rozšírenia existujúcich výrobných kapacít na Slovensku oznámilo v uplynulých mesiacoch niekoľko firiem, a to aj z odvetvia automobilového priemyslu, ktoré je hlavným motorom slovenského hospodárstva. Nezamestnanosť na Slovensku v máji klesla na rekordné minimum 7,35 percenta. Firmy si v krajine už dlhší čas sťažujú na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.