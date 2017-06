Firmy si budú môcť odpočítať z daní viac na vedu a výskum

Superodpočet na výskum a vývoj by sa mal od budúceho roka zvýšiť. Počíta s tým návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania. Od budúceho roka by sa tak superodpočet mal zvýšiť zo súčasných 25 % na 100 % zaúčtovaných výdavkov na výskum a vývoj.