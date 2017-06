Slovak Lines zdvíha platy vodičom v bratislavskej župe

Zmenu oznámili predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo a generálny riaditeľ Slovak Lines Peter Sádovský v utorok na stretnutí so zamestnancami autobusového dopravcu.

Nevyhnutnou súčasťou kvalitnej a spoľahlivej verejnej dopravy sú podľa BSK a Slovak Lines motivovaní zamestnanci s férovými platovými podmienkami zodpovedajúcimi aktuálnym podmienkam na trhu. Zvyšovanie miezd umožnili priaznivá hospodárska situácia na Slovensku, ako aj stabilizovaný počet cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji. Ten je objednávateľom prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme a poskytuje podporu na úhradu straty z jej prevádzky.

„Ak chceme ľudí a cestujúcich motivovať, aby viac využívali verejnú dopravu a aby svoje autá nechávali doma, musíme im zabezpečiť pravidelnú a spoľahlivú verejnú dopravu či už do práce alebo do škôl v rámci Bratislavského kraja,“ povedal Frešo. To sa podľa neho stane len vtedy, ak bude mať prepravca dostatočný počet skúsených a motivovaných šoférov. „Preto župa oceňuje, že zmluvný prepravca dokázal zabezpečiť stabilizáciu počtu cestujúcich a vytvoriť tak predpoklady pre rast miezd. Takisto si vážim prácu vodičov a prístup Slovak Lines,“ dodal Frešo.

Zámerom uvedeného opatrenia je zvyšovať konkurencieschop­nosť platových podmienok vodičov Slovak Lines s ostatnými odvetviami dopravy. „Slušní a motivovaní vodiči sú absolútnou nevyhnutnosťou v záujme zabezpečenia kvalitnej ponuky verejnej dopravy v rámci Bratislavského kraja a jej rozvoja do budúcnosti. Priemerné platy sa budú po novom pohybovať na úrovni 1 000 až 1 200 eur v hrubom. Zmena nepochybne zatraktívňuje povolanie vodiča,“ uviedol Sádovský.

V roku 2016 sa podarilo stabilizovať počet cestujúcich v autobusoch prímestskej dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji. Zastavil sa tak dlhodobý trend poklesu. Vývoj počtu cestujúcich je na rovnakej úrovni aj v prvom polroku tohto roka. K situácii prispel zvyšujúci sa záujem o Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK), ale aj zlepšovanie ponuky služieb Slovak Lines pre cestujúcich.

Takmer dve tretiny cestujúcich v Bratislavskom kraji využívajú IDS BK, čo ukázal nezávislý prieskum agentúry Focus realizovaný na konci roka 2016. Z výsledkov ankety zároveň vyplynulo, že zavedenie integrovaného dopravného systému pozitívne hodnotí 66 % oslovených ľudí.

Slovak Lines patrí k najvýznamnejším poskytovateľom verejnej autobusovej dopravy na Slovensku. Zabezpečuje pravidelnú, príležitostnú a osobitnú dopravu. Spoločnosť vznikla ako a. s. v októbri 2001, do februára 2007 fungovala pod menom SAD Bratislava, a. s. Prepravca eviduje základné imanie 28,83 mil. eur. Väčšinovým akcionárom Slovak Lines je spoločnosť Bus Transport, s. r. o. s podielom 56 % a spoločnosť MH Manažment, a. s., nástupca Fondu národného majetku, zvyšných 44 % akcií.