Šéfka Fedu je optimistická: Verím, že ďalšiu krízu už nezažijem

„Mala by som povedať, že už nikdy nepríde ďalšia finančná kríza? Viete, to by som asi zašla príliš ďaleko. Ale myslím si, že sme vo väčšom bezpečí, a dúfam, že to nebude počas našich životov, a neverím, že bude,“ citovala Yellenovú agentúra Reuters.

Regulátori bankového sektora teraz podľa šéfky Fedu robia lepšiu prácu pri pátraní po hrozbách pre finančnú stabilitu. Yellenová varovala pred zmiernením prísnejšej regulácia finančného sektora, ktorú priniesli reformy po finančnej kríze z rokov 2007 až 2009. Deregulácia bankového sektora je pritom jednou z priorít administratívy prezidenta Donalda Trumpa.

Yellenová sa odmietla vyjadriť k otázke týkajúcej sa jej vzťahu k Trumpovi, ktorý počas volebnej kampane označil jej počínanie na čele Fedu za „hanebné“. Upozornila však, že v USA existuje dlhá tradícia úzkej spolupráce Fedu s administratívou. Dodala, že v tejto tradícii pokračuje s terajším ministrom financií Stevenom Mnuchinom. Zdôraznila tiež, že terajšia administratíva rešpektuje nezávislosť Fedu.