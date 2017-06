Študenti zdokonaľujú pestovanie zeleniny vo vzduchu

„Rastliny zasadené v systéme GrowBox nepotrebujú na rast pôdu, preto je možné vertikálne pestovanie. To šetrí priestor aj v malých bytoch. Vďaka indoorovému pestovaniu je vylúčený akýkoľvek vplyv škodcov, nepriaznivého počasia a sezónnosti,“ vysvetlil Ivan Šodor.

V spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otestovali spolu s kolegami funkčnosť prototypu v laboratórnych podmienkach, kde sa im úspešne podarilo dopestovať cherry paradajky a bazalku. Od septembra minulého roka realizujú rozsiahlejší výskum, kde laboratórne testujú aj kvalitu dopestovanej produkcie. Od existujúcich riešení sa ich produkt odlišuje použitím špičkovej technológie pestovania.

Šodor vysvetľuje, že takéto pestovanie zvládnu aj tí, ktorí s tým nemajú skúsenosti, resp. doteraz v tejto oblasti neboli veľmi úspešní. O stave „kuchynskej“ záhradky totiž automaticky majiteľa informuje intuitívna mobilná aplikácia. To znamená, že aj keď majiteľ zabudne záhradku poliať, mobil ho na to včas upozorní. „Zariadenie šetrí vodu a priestor v domácnosti, pričom všetku starostlivosť o rastliny zvládne bez pomoci. Na začiatku stačí vložiť rastliny a naliať živiny,“ skomentoval Šodor. Tzv. GrowBox je plne automatizovaný. Sám vie, kedy má rastlinám zapnúť svetlo a kedy dodať potrebnú dávku živín, ktoré sa dostávajú ku koreňom vo forme hmly. Samotné korene nie sú v pôde, ale voľne visia vo vzduchu, kde je rozptýlená hmla so živinami.

Zviditeľnili sa na súťaži

Igor sa s kolegami zviditeľnil na súťaži Student Startup Cup 2016, do ktorej sa zapojili so svojimi projektmi aj ďalší vysokoškolskí študenti z celého Slovenska. Ukazuje sa, že krajina nemá núdzu o talentovaných mladých ľudí, ktorí sa snažia presadiť na trhu s inovatívnymi nápadmi. Denník Pravda sa stal tento rok už po druhýkrát mediálnym partnerom tejto súťaže.



V zime mal Ivan Šodor vždy nedostatok čerstvých byliniek a zeleniny, preto začal hľadať spôsoby, ako pestovať po celý rok a zároveň si skrášliť domov živými rastlinami.

„Za rok od súťaže sa nám podarilo vyvinúť a otestovať prototypy a spustiť predaj beta verzie. Taktiež sme sa dostali do predinkubačného pobytu v startup centre Technickej univerzity v Košiciach a získali kľúčové partnerstvo s Coworkingom Šaľa, kde nás momentálne aj nájdete,“ vymenoval Igor Šodor. Ako pripomína, do roku 2050 bude žiť v mestách až 70 percent svetovej populácie, ale vyprodukuje sa tam iba 15 percent potravín, zvyšok sa bude musieť doviezť, čím utrpí čerstvosť a kvalita. Jeho víziou je pomáhať ľuďom žijúcim v mestách pestovať čerstvé rastliny priamo doma.

Momentálne vyrábajú a predávajú GrowBoxy, zariaďujú nimi kancelárske priestory, kde spríjemňujú pracovné prostredie, napríklad v spomínanom Coworkingu Šaľa. „Zároveň zbierame spätnú väzbu od používateľov a ustavične GrowBox vylepšujeme. Všetky naše aktivity ešte stále financujeme sami. Zatiaľ ani nezvažujeme vstup investora, aj napriek tomu, že už nejaké rozhovory prebehli. Externý kapitál budeme ochotní prijať, keď jeho nedostatok bude jedinou prekážkou v našom raste,“ dodal Šodor. „Každému, kto má nejaký nápad na podnikanie, ktorým chce aspoň trochu prispieť k zlepšeniu životov iných ľudí, by som odporučil prihlásiť sa do súťaže Student Startup Cup. Získate nielen cennú spätnú väzbu od odborníkov, ale taktiež spoznáte ľudí, ktorí sú ochotní vám pomôcť a poradiť. To nám najviac pomohlo napredovať,“ zdôraznil Šodor.

Oceňovať sa bude opäť

V stredu budú v Bratislave vyhlásení víťazi tohtoročnej Startup Cup 2017 v piatich kategóriách, a to veda a medicínske technológie, informačné a mobilné technológie a web, priemyselné technológie, technické riešenie a robotika, ale aj životné prostredie a zelené technológie a poslednou kategóriou je otvorená kategória pre ostatné nápady. Absolútny víťaz postúpi na septembrové celosvetové finále University Startup World Cup 2017 do Dánska, konkrétne do Kodane, kde je jeden z najlepšie prepracovaných ekosystémov startupov v Európe. Víťaz tam strávi päť dní spojených s top mentoringovým programom, s možnosťou networkingu so študentskými startupmi z celého sveta, ako aj s možnosťou prezentácie svojho startupu pred európskymi finančnými investormi.

„Chceme motivovať ďalších študentov k výnimočným výkonom. V nominovaných je možnosť vidieť vysoký ľudský potenciál tak pre ďalšiu prácu na akademickej pôde, vo vedecko-výskumnej činnosti, v štátnej správe, ako aj v rámci súkromnej firmy,“ povedal Marián Meško z neziskovej organizácie Junior Chamber International Slovakia, ktorá Startup Cup 2017 organizuje. Pojem startup sa až teraz dostal aj do zákona, ktorý po novom definuje startup ako novú, technologicky orientovanú firmu, ktorá vzniká za určitých špecifických podmienok v súvislosti s tvorbou nového produktu alebo služby.