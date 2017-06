Na zatvorenie obchodov počas nedieľ obchodníci zatiaľ tlačiť nechcú (Anketa)

Pozdáva sa im aj myšlienka zákazu nedeľného predaja, na jeho zavedenie však zatiaľ tlačiť nechcú. Ako na stredajšej tlačovej konferencii uviedli zástupcovia Zväzu obchodu SR, najprv si chcú počkať, ako zareaguje verejnosť na rozšírenie zákazu maloobchodného predaja na ďalšie sviatky. Ten prvý so zatvorenými obchodmi, ktorý do zoznamu pribudol, nás čaká už v stredu 5. júla.

„Dlhodobo sme sa snažili ovplyvniť politický názor tých, ktorí boli pri moci, v tom smere, aby boli obchody počas sviatkov, a priznám sa aj počas nedieľ, zatvorené. Vzorom nám bol nemecký model, kde toto funguje,“ komentoval snahy obchodníkov nový prezident Zväzu obchodu SR Martin Katriak. Ako dodal, podľa interných prieskumov zväzu sa s rozšírením počtu sviatočných dní zákazom predaja z pôvodných tri a pol dňa na aktuálnych 15 a pol dňa verejnosť stotožňuje, čo vraj uviedli takmer dve tretiny opýtaných.

Ako dodal viceprezident zväzu Tadeusz Frackowiak, dodatočných 12 dní so zákazom maloobchodného predaja tržby obchodníkov nijako výraznejšie neovplyvní. Preto sa ich podľa neho radi vzdajú v prospech zamestnancov, ktorí tak môžu stráviť čas so svojimi rodinami. O veľa podľa neho neprídu na mzdách ani samotní predavači. Okrem toho aj obchod vníma všeobecný tlak na rast miezd. „Z pohľadu podnikateľského prostredia sa musíme pripraviť, že v dohľadnej dobe, či už do konca roka alebo ešte viac v budúcom roku, sa ten celoslovenský tlak na mzdy bude zväčšovať,“ dodal.

Obchodníci sa vo svojich snahách o obmedzenie sviatočného a nedeľného predaja často stretávajú aj s argumentom, že na zatvorenie svojich obchodov počas týchto dní zmenu zákona nepotrebujú. Podľa Katriaka to však v silno konkurenčnom prostredí nie je také jednoduché. „Problematika nie je taká jednoduchá, pretože keď zatvoríte, druhý nezatvorí, čiže konkurenčný proces tu prebieha,“ tvrdí.

V tejto súvislosti pripomenul aj vplyv zahraničných obchodných reťazcov na celkovú situáciu na trhu. „My čo už dlho pracujeme v obchode, nás ani nenapadlo, že by sme mali brať za to, že sa niekto dostane do zoznamu dodávateľov, alebo že sa dostane tovar na pozíciu očí. Ale prišli sem nadnárodné obchodné reťazce, ktoré túto praktiku priniesli, tak sme ju prevzali, pretože tým pádom sme sa im vyrovnali. Aby boli rovnaké podmienky,“ uzavrel prezident Zväzu obchodu SR Martin Katriak.