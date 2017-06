Strabag rozbehol práce na moste cez Ružínsku priehradu

Most, ktorý patrí Košickému samosprávnemu kraju (KSK), je pre havarijný stav uzavretý od decembra minulého roku. O odovzdaní staveniska a začiatku rekonštrukcie mosta dnes na brífingu informoval vedúci odboru dopravy Úradu KSK Ladislav Olexa, investičná námestníčka riaditeľa Správy ciest KSK Gabriela Pelikánová a technický vedúci oblasti Košice stavebnej spoločnosti Strabag Peter Šulek.

Ako informovala agentúru SITA hovorkyňa KSK Zuzana Bobríková, kraj vypísal na rekonštrukciu mosta súťaž, do ktorej sa prihlásili traja záujemcovia. Vo verejnom obstarávaní sa stala úspešným uchádzačom firma Strabag, s.r.o., Bratislava s ponúkanou cenou 1 651 200 eur s DPH.

Spoločnosť Strabag je viazaná návrhom svojho variantného riešenia a zodpovedá za jeho realizovateľnosť v rozsahu stavebných prác pre zabezpečenie neobmedzenej prevádzkyschop­nosti, funkčnosti a bezpečnosti rekonštruovanej mostnej konštrukcie na ďalšie obdobie. Víťazná firma sa zaviazala, že svojím alternatívnym riešením ukončí stavebné práce za päť mesiacov.

Víťazný uchádzač a zhotoviteľ ponúkol technické riešenie, ktoré vychádza zo zmeny statického systému mosta. Zahrnie obnovu pôvodného a vnesenie dodatočného predpätia nosných lán, keďže strata predpätia bola hlavnou príčinou súčasného poklesu mostovky. V prvej fáze stavbári očistia most až do zdravého betónu, to znamená odstránia vozovku, chodníky, rímsy, zábradlia, poškodenú izoláciu, keďže zatekanie bolo jednou z hlavných príčin poklesu predpätia lán.

Následne zosilnia priečniky, zospodu dosadia oceľovú konštrukciu, o ktorú sa oprú nosné laná a obnovia predpätia pôvodných nosných lán a dosadením dodatočných nosných lán na spodnej strane mosta dosiahnu dodatočné predpätia, čím sa obnoví únosnosť. Nasledovať bude položenie vyrovnávacej vrstvy betónu s úpravou nivelety a vyrovnanie súčasného poklesu mostovky. Most dostane nový asfaltový povrch, špeciálne zvodidlá, monolitické rímsy, izolácia a odvodnenie.

Ako informovala Bobríková, autobusy prímestskej dopravy v smere od Košíc od utorka 27. júna premávajú len po zastávku Košické Hámre most, konečná zastávka je pod hotelom Sivec. Doprava pre obyvateľov obce Opátka je zabezpečená účelovým automobilom, na ktorého nájom uzavrela Správa ciest KSK zmluvu s obcou. Obec podľa potrieb obyvateľov zabezpečí dopravu týmto automobilom k spojom z obce Košická Belá a dopravu žiakov do školy.

Autobusové spojenie obce Opátka cez Folkmarský kopec v smere na Margecany podľa doterajších prieskumov medzi obyvateľmi nebolo potrebné. Odbor dopravy Úradu KSK je pripravený reagovať na zvýšený záujem verejnosti zaradením spojov.

Prímestská autobusová doprava riadne premáva z obcí Kojšov, Veľký Folkmar, Jaklovce, z celej Hnileckej doliny i ďalších obcí regiónu s napojením na vlakové spoje v Margecanoch. Nákladná aj osobná doprava v smere do Košíc musí použiť vyznačené obchádzkové trasy. Na zmiernenie následkov havarijného stavu Správa ciest KSK pre osobnú dopravu upravila a pravidelne udržiava štvorkilometrovú účelovú lesnú cestu Opátka – Zlatník.

Most na ceste druhej triedy cez Ružínsku priehradu bol postavený v roku 1967. V súčasnosti má 50 rokov, z toho vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja je len 14 rokov, od 1. januára 2004, keď prešiel spolu s cestami II. a III. triedy z vlastníctva štátu do vlastníctva samosprávneho kraja. Vplyvom trvalej plastickej deformácie zabudovanej nosnej predpätej výstuže a následne celej konštrukcie, došlo k náhlemu zníženiu únosnosti mostnej konštrukcie a havarijnému stavu, ktorý si vyžiadal jeho uzavretie. Tento stav nebolo možné predvídať.