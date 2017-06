Staníc STK bude viac, pokuty pre vozidlá bez kontroly nižšie

Národná asociácia STK (NA STK) a ďalšie profesijné združenia mali výhrady k nekontrolova­teľnému rozširovaniu počtu staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly. Návrh novely z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR išiel na vládu s rozpormi.

„Liberalizujeme tento trh. Treba vedieť, že sú čakacie doby na STK-čkach, 130 tisíc áut na Slovensku nemá technickú kontrolu a 120 tisíc áut nemá emisnú kontrolu. Čiže ťažko obstojí to, že je ich dostatočný počet (STK),“ povedal minister dopravy Árpád Érsek (Most – Híd) po rokovaní vlády. Otvorenie STK spolu so zariadením podľa prepočtov stojí 1 až 1,2 mil. eur. Dohoda so zástupcami asociácie STK podľa ministra nemohla byť, keďže ide o vlastníkov týchto staníc. „Myslím, že sa zlepší situácia na cestách. Musíme posilniť kontrolu, aby autá prechádzali cez STK,“ uviedol Érsek.

Súvisiaca novela zákona o správnych poplatkoch zvýši sumu za podanie návrhu o povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly a pracoviska emisnej kontroly z dvesto na šesťsto eur. Zároveň sa rovnako zvýšia poplatky za udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej a emisnej kontroly. Novela má odstrániť podmienky týkajúce sa toho, že sieť prevádzkovateľov staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly bola limitovaná ministerstvom, ktoré určovalo ich počet pre každý okres.

„Spolu s návrhom liberalizovať sieť STK bol zároveň navrhnutý aj zvýšený správny poplatok v súvislosti so vznikom staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly. Vzhľadom na celkové náklady vynaložené na vznik stanice technickej kontroly alebo pracoviska emisnej kontroly, navrhnutú sadzbu správneho poplatku považujeme za zanedbateľnú,“ uviedla pre agentúru SITA rezortná hovorkyňa Karolína Ducká.

Pokiaľ si prevádzkovateľ vozidla dodatočne splní svoju povinnosť a podrobí vozidlo technickej a emisnej kontrole, prípadne vyradí vozidlo, tak pokuta sa bude považovať za uhradenú, ak do pätnástich dní bude zaplatená vo výške jednej tretiny. To má byť podľa ministerstva dopravy a výstavby zároveň motiváciou pre všetkých prevádzkovateľov vozidiel, aby si svoje povinnosti aj dodatočne splnili čo najskôr, a tým sa vyhli pokute v plnej výške. Od začiatku minulého roka platí, že keď prevádzkovateľ vozidla uhradí pokutu do pätnástich dní, tak sa považuje za zaplatenú, ak je uhradená vo výške dvoch tretín.

„Vzhľadom k tomu, že počet staníc technickej kontroly nebude limitovaný a každý, kto splní zákonom predpísané podmienky, bude môcť poskytovať tieto služby, nevieme dnes uviesť, koľko staníc technickej kontroly bude otvorených. Aktuálne je 142 staníc technickej kontroly a 220 pracovísk emisnej kontroly,“ priblížila Ducká.

Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť novely zákona od 1. novembra a účinnosť časti novely o znížení pokút od 1. apríla 2018. Súvisí to aj s potrebnými úpravami informačných systémov ministerstva dopravy a výstavby a ministerstva vnútra. Jednotný informačný systém cestnej dopravy od 1. januára 2016 umožňuje vodičom nastaviť si notifikáciu, ktorá ich na blížiaci sa termín technickej a emisnej kontroly vopred upozorní.

NA STK pripravila kompromisný návrh pre postupné kontrolované rozširovanie siete staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly všade, kde je to potrebné. No ten podľa nej úradníci ministerstva dopravy a výstavby zmietli zo stola bez odbornej diskusie. Asociácia upozorňuje, že hrozí nezodpovedné a nekontrolované uvoľnenie trhu, ktorý má byť garantom pre bezpečnosť cestnej premávky.

„Podstatou kompromisného návrhu je podmieniť rozširovanie siete podľa počtu registrovaných vozidiel v okrese a zároveň podľa skutočného vyťaženia jednotlivých staníc technickej kontroly v danom okrese,“ uviedol tajomník NA STK Peter Hulman. Zástupcovia odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru, ktorí boi na stretnutí na ministerstve, sa podľa neho plne stotožnili s ich argumentmi.

„Tento nový zákon má za cieľ implementovať smernice EÚ, ktoré nadobudli účinnosť 20. mája 2014 a členské štáty boli povinné prijať vlastné vnútroštátne predpisy do 20. mája 2017, pričom uplatňovať ich musia najneskôr od 20. mája 2018,“ upozornil Hulman. Namiesto včasného prevzatia smerníc EÚ podľa neho štát narýchlo prijíma ďalšiu novelu zákona, ktorý bude o niekoľko mesiacov nahradený úplne novým zákonom. Ako dodal, po letnej pauze tak bude Národná rada SR prijímať paralelne novelu existujúceho zákona a aj úplne nový zákon.

Viacerí poslanci vládnej koalície a opozície podľa tajomníka NA STK nesúhlasia s navrhovanou nekontrolovanou liberalizáciou. „Po detailnejšom objasnení problematiky a prediskutovaní možných negatívnych dopadov plánovanej liberalizácie v jej súčasnom znení sa oslovení poslanci stotožnili s kompromisným riešením navrhovaným NA STK,“ uzavrel Hulman.