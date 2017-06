Študent nabil mobil pomocou ohňa

Pre bežných ľudí je to predovšetkým o výraznom ušetrení rodinného rozpočtu vynakladaného na účty za energie. Študent Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a technológií Technickej univerzity v Košiciach Daniel Šlosár svojím inovatívnym nápadom v tejto oblasti posúva hranice možného. Skonštruoval prenosný generátor elektrickej energie, ktorý dokáže nabiť rôzne mobilné zariadenia ako telefóny, tablety či fotoaparáty, a to 24 hodín denne, kdekoľvek, kde je dostupný zdroj tepla.

Chargebrella, ako ho Daniel Šlosár nazval, získal na podujatí Slovak University Startup Cup 2017 cenu absolútneho víťaza. Denník Pravda bol hlavným mediálnym partnerom tohto podujatia. K nápadu sa Daniel dostával niekoľko rokov, popri práci na stavbách zariadení, ktoré využívali obnoviteľné zdroje energie.

„Generátor, ktorý som s kolegami skonštruoval, som si dal aj patentovať, a v septembri by sme mali mať vyrobený prototyp, ktorý pôjde do výroby,“ poznamenal Daniel. Elektrickú energiu produkuje z alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie. „Termoelektrický generátor Chargebrella produkuje elektrinu z rôznych alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie, konkrétne z rôznych zdrojov tepla, akými sú slnečné žiarenie, teplo z ohňa alebo iné zdroje tepla nad 250 °C,“ vysvetlil Šlosár. Počas slnečných dní produkuje Chargebrella elektrickú energiu vďaka reflexnému materiálu na parabole, ktoré koncentruje slnečné žiarenie do rúčky. Rúčka, ktorá slúži ako generátor, transformuje teplo na elektrinu. Počas daždivých dní alebo v noci, teda pri nedostatku solárnej energie, je zariadenie schopné vyrábať elektrinu z rozličných zdrojov tepla, ako napríklad z ohňa.

Martin Ginič, šéf marketingu denníka Pravda odovzdáva certifikát na predplatné denníka Pravda na jeden rok absolútnemu víťazovi Slovak University Startup Cup 2017 Danielovi Šlosárovi. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Na rozdiel od fotovoltických nabíjačiek je Chargebrella schopná nabíjať mobilné zariadenia vo dne aj v noci. Na rozdiel od prenosných batérií nie je závislá od externých zdrojov, keďže si elektrickú energiu vyrába sama. „V porovnaní s dynamom šetrí čas, keďže nevyžaduje fyzickú aktivitu. V neposlednom rade má pozitívny environmentálny dopad, keďže redukuje spotrebu neobnoviteľných zdrojov energie a zároveň zvyšuje využívanie obnoviteľných zdrojov. Je určená aj ľuďom, ktorí trávia voľný čas na miestach s obmedzeným alebo žiadnym prístupom k elektrickej energii, ako sú napríklad extrémni športovci, cestovatelia či fotografi,“ doplnil Šlosár.

Slovensko núdzu o nápady nemá

Slovak University Startup Cup 2017 mal tento rok päť kategórií, a to veda a medicínske technológie, informačné a mobilné technológie a web, priemyselné technológie, technické riešenie a robotika, ale aj životné prostredie a zelené technológie a poslednou kategóriou je otvorená kategória pre ostatné nápady. Absolútny víťaz Daniel Šlosár postúpi do septembrového celosvetového finále University Startup World Cup 2017 do Dánska, konkrétne do Kodane, kde je jeden z najlepšie prepracovaných ekosystémov startupov v Európe. Strávi tam päť dní spojených s top mentoringovým programom, s možnosťou networkingu so študentskými startupmi z celého sveta, ako aj s možnosťou prezentácie svojho startupu pred európskymi finančnými investormi.

Cieľom projektu je oceniť a podporiť mladú generáciu podnikateľov, ktorí majú inovatívne nápady a myšlienky. Zároveň im to má pomôcť pri transformácií ich inovatívnych riešení do reálneho podnikania. Organizovala ho mimovládna organizácia JCI Slovensko (Junior Chamber International Slovakia) v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.

Pútavé čítanie pre deti

Porotcov tohtoročného podujatia zaujal aj projekt Ľuboša Jurečku. Študent Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vymyslel startup pod názvom Dreamstory. „Heslom startupu je: Vedieme deti späť k čítaniu. Robíme to prostredníctvom personalizovaných kníh. Zákazník na webe vyplní informácie o dieťati a my ich zapracujeme do knihy,“ povedal Jurečka. Výsledkom toho je príbeh, v ktorom dieťa číta o sebe, svojej rodine, kamarátoch, záľubách a kopec ďalších vecí, ktoré je možné zadať do objednávky. „V dobe plnej technológií, mobilov, tabletov sa zabúda na klasické knihy. Ako vieme, tak knihy pomáhajú deťom v mnohých oblastiach – rozširovanie slovnej zásoby, zlepšovanie komunikácie, získavanie nových vedomostí. Okrem pútavého personalizovaného textu tieto knihy obsahujú aj rôzne úlohy a cvičenia, takže dieťa si takisto potrénuje svoju pamäť, logické myslenie, kreativitu, predstavivosť a všeobecný prehľad,“ doplnil Jurečka.