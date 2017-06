Podlažie rodinných domov nebude zdaňované

„Rozhodne nie je naším úmyslom poškodiť nikoho. Tým pádom sa pri rodinných domoch pravdepodobne zachová ten režim ako je v súčasnosti,“ hovorí poslankyňa Edita Pfundtner (Most-Híd). Práve ona však novelu zákona o miestnych daniach pripravila spolu s Ľubomírom Petrákom (Smer) a Igorom Chomom (Smer). Na novú úpravu dane ako prvý upozornil denník Pravda. Most-Híd podľa nej návrh v aktuálnom znení nepodporí. „Politik má načúvať ľuďom a svojim voličom,“ dodala.

Proti zmene daní pre ľudí sa postavila aj ďalšia koaličná strana. „SNS nepodporí návrh zákona v tomto znení, pretože nechceme zbytočne zaťažovať občanov,“ povedal predseda poslaneckého klubu strany Tibor Bernaťák. SNS sa podľa neho chystá diskutovať aj o ďalších návrhoch v tomto zákone.

„Pri prerokovávaní zákona v NR SR sme pripravení zohľadniť všetky konštruktívne pripomienky,“ reagoval poslanec Petrák.

Návrh by tak mal riešiť len viacpodlažné budovy, ktoré sú vo vlastníctve podnikateľov. Od nich by podľa prepočtov v návrhu mali samosprávy vybrať od 8,2 do 17,1 milióna eur ročne. O takmer štyri milióny eur má ísť do štátnej kasy, keďže zvýšenie dane z nehnuteľnosti si môže firma odrátať z daní.