Ekonomiky sveta, koordinujme svoje kroky, volá Čína

Svetová ekonomika sa mení a globálna koordinácia je dôležitá. Pred nadchádzajúcim summitom skupiny dvadsiatich najvyspelejších svetových ekonomík (G20) to vyhlásil námestník čínskeho ministra financií Ču Kuang-jao s tým, že popredné štáty by mali normalizovať svoje úrokové sadzby; aj keď to robia, tempo je len veľmi pomalé.