Štát získa menej daní, ako očakával

Môže za to predovšetkým vývoj pri dani z príjmov právnických osôb, ktorý po silnom vlaňajšom raste tento rok na základe analyzovaných daňových priznaní firiem oproti pôvodným predpokladom zaostáva. Celkovo tak rezort financií znižuje odhad daňových a odvodových príjmov v roku 2017 o 242 mil. eur, v budúcom roku o 231 mil. eur, v roku 2019 o 200 mil. eur a v roku 2020 o 169 mi­l. eur.

Minister financií Peter Kažimír hovorí o „fantómovej“ ziskovosti firiem za rok 2015, ktorá pomýlila aj analytikov jeho rezortu. Hľadať za tým možno najmä dobiehajúce eurofondy v roku 2015. „Analytici zrejme podcenili veľkosť jednorazovosti tejto dane v roku 2015 spôsobenú hlavne extrémnym dočerpávaním európskych fondov a korekciu v minulom roku,“ povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii minister.

Problémom je však aj fakt, že štátni analytici stále nemajú k dispozícii množstvo dát o výbere korporátnej dane za minulý rok. Spôsobili to najmä odklady daní, ktoré si v tomto roku posunulo na jún rekordné množstvo firiem. Podľa Kažimíra tak finančná správa stále nemá informácie o daniach od zhruba 40 % firiem. „S určitosťou tak vieme povedať len to, že septembrová prognóza o vývoji daní a odvodov bude výrazne spoľahlivejšia ako tá dnešná. V skutočnosti septembrová prognóza nám dá reálny pohľad na situáciu,“ dodal.

Aj napriek tomu šéf rezortu financií zatiaľ zmenu v systéme podávania daňových priznaní pri dani z príjmu, a teda aj možnosť posunutia podania priznania a zaplatenia dane až o tri mesiace, neplánuje. „Nateraz nepripravujeme zmenu, bolo by to zníženie komfortu daňovníkov,“ tvrdí. Pripustil však úvahu o zjednotení termínu podávania daňových priznaní možno ku koncu apríla, teda zlúčenie dvoch termínov do jedného neskoršieho. To by však podľa ministra znamenalo aj veľké zmeny na daňovej správe. „Takúto zmenu by sme si potrebovali jednak odkonzultovať so zamestnávateľmi a kľúčovými daňovníkmi a aj s finančnou správou samotnou,“ hovorí šéf rezortu financií.

Hoci aktuálne čísla o odhadovaných príjmoch verejnej správy z daní a odvodov pozitívne nie sú, minister zatiaľ nepanikári. Hovorí, že verejná správa na základe týchto dát určite „dá nohu z plynu“ verejných výdavkov a či bude ďalej brzdiť, sa ukáže v spomínanom septembri. Dôležité však podľa neho je, že samotné hospodárstvo stojí na silných fundamentoch, čo potvrdzujú aj prognózy medzinárodných inštitúcií. „Zostáva v platnosti makroekonomická prognóza, ktorá hovorí o zdravom ekonomickom raste, o historických rekordoch na trhu práce. Všetky typy odvodov a daní okrem dane z príjmov právnických osôb, rastú,“ doplnil Kažimír.