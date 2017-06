Nitrianskym poslancom chýbajú informácie o investícii Jaguaru

Poslanci z radov opozície kritizovali, že doteraz nedostali o pripravovanej megainvestícii relevantné informácie, pričom ich mali mať už pred dvoma rokmi, keď sa investícia pripravovala. Uspokojivé podľa nich nebolo ani stretnutie poslancov so zástupcami automobilky a štátnej spoločnosti MH Invest, ktoré bolo v stredu na Mestskom úrade v Nitre.

„Zaznela tam požiadavka z úst predstaviteľov týchto spoločností, aby sme informácie, ktoré sme tam získali, ďalej nešírili. Pre mňa to bol ťažký šok,“ povedal na zastupiteľstve nezávislý poslanec Miloš Dovičovič. Poukázal na to, že vôbec prvý raz pred poslancov predstúpil zástupca MH Investu až nedávno, na zastupiteľstve 18. mája, pričom množstvo otázok nevedel zodpovedať a prisľúbil, že odpovede poslancom pošle. „Neprišlo nám nič, je to flagrantná ignorácia poslaneckého zboru. Ja mám dojem, že Jaguar a MH Invest zaujíma situácia presne po plot fabriky a to, čo sa bude diať v meste, je im šumafuk,“ povedal Dovičovič.

Poslankyňa Marta Rácová (NEKA-NOVA) povedala, že vôbec nepochopila, „čo také nové tajné“ sa poslanci na stretnutí dozvedeli. Stretnutie pozostávalo najmä z prezentácií, diskusia s poslancami tvorila len malú časť. „Možno nás podcenili, keď nám tam urobili prezentáciu ako pre stredoškolákov. Tu sa musí zlepšiť komunikácia Jaguara Land Rover a mesta Nitra,“ prízvukoval poslanec Štefan Štefek (NEKA-NOVA). Primátor Jozef Dvonč pripustil, že od stretnutia čakal viac, no informácií o investícii je podľa neho dosť. „My sme to pracovné rokovanie zvolali z dôvodu, aby aj poslanci mali šancu sa pýtať. Mne sa nepáčilo to, že veľká časť bola venovaná prezentáciám a menší priestor bol venovaný na otázky a diskusiu, čiže ja upozorním predstaviteľov obidvoch týchto spoločností, že pri najbližšom stretnutí skutočne už musí byť ponechaný priestor na otázky,“ uviedol Dvonč.

Poslanci žiadajú, aby im radnica predložila komplexnú správu o tom, aké dopady bude mať investícia Jaguara Land Rover na mesto. Zároveň vo štvrtok schválili, že prednosta radnice Igor Kršiak má vypracovať návrh opatrení na zníženie negatívnych dopadov súvisiacich s rozvojom priemyselnej infraštruktúry v Nitre. Podľa primátora zrejme vznikne pracovná skupina, pretože k vypracovaniu materiálu bude potrebné prizvať napríklad mestskú a štátnu políciu, vedúcich príslušných odborov na radnici či predstaviteľov Službytu. Návrh má prednosta predložiť na septembrové zastupiteľstvo.