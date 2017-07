Kúpele zlacnejú cez dane

Kúpele, ktoré si za rok na Slovensku dopraje 146-tisíc ľudí, budú dostupnejšie. Stane sa tak v čase, keď sa pacienti pri obmedzených výdavkoch na zdravotníctvo stretávajú čoraz častejšie s tým, že poisťovňa im liečbu zamieta. Po novom by ľudia mali poberať daňové úľavy v prípade, že sa aspoň raz do roka vyberú do kúpeľov.