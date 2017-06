USA uvalili sankcie na čínsku banku, obviňujú ju z pomoci KĽDR

Oznámilo to vo štvrtok americké ministerstvo financií. Minister Steve Mnuchin však uviedol, že USA stále chcú s Čínou pokračovať v spoločnom tlaku na KĽDR, aby svoj jadrový program zastavila.

Pred necelými dvoma týždňami hovoril americký prezident Donald Trump o tom, že spolupráca s Čínou v tomto smere nefunguje. „Hoci veľmi oceňujem úsilie prezidenta Si Ťin-pchinga pomôcť nám so Severnou Kóreou, nefunguje to,“ napísal na twitteri Trump 20. júna. Sankciami čínskym firmám a bankám, ktoré obchodujú s totalitnou Severnou Kóreou, pohrozil už tento rok v marci počas návštevy v Pekingu americký minister zahraničia Rex Tillerson.

Ministerstvo financií zaradilo teraz na sankčný zoznam okrem iného malú banku Bank of Dandong, ktorá sídli na severovýchode Číny pri hraniciach s KĽDR. Jej hlavným akcionárom (s asi pätinovým podielom) je podľa denníka The Financial Times mesto Tan-tung (Dandong), v ktorom banka sídli. Podľa USA táto banka perie špinavé peniaze pre Pchjongjang a pomáha miliónmi dolárov firmám, ktoré sú zapojené do severokórejského jadrového programu.

Sankcie uvalili USA vo štvrtok tiež na spoločnosť Dalian Global Unity Shipping, ktorá prepravuje medzi Čínou a KĽDR najmä uhlie a oceliarske výrobky. Podľa Washingtonu, ktorý sa odvoláva na tím expertov OSN, ale táto firma porušila embargo voči KĽDR na dovoz luxusného tovaru. Na čiernej listine USA sa ocitli tiež dvaja čínski podnikatelia.

Čína je hlavným obchodným partnerom KĽDR, na jej zahraničnom obchode sa podieľa z približne 90 percent. Sankcie voči niektorým čínskym firimám obchodujúcim s KĽDR uvalila už vláda predchádzajúceho amerického prezidenta Baracka Obamu.