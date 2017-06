Boj o doménu.sk. Aktivisti žiadajú zastaviť podpis dodatku

Zároveň by mal iniciovať novú, štruktúrovanú verejnú diskusiu o tom, ako nastaviť konkrétne pravidlá pre správu národnej domény pod vedením nezávislej inštitúcie zloženej z internetových expertov a zástupcov štátu. Informovala o tom iniciatíva v liste adresovanom vicepremiérovi.

„Národná doména je vecou verejného záujmu. Súčasný stav je preto potrebné okamžite zmeniť. Pre štát ako aj jeho občanov je nevýhodný. Monopolný súkromný správca národnej domény dlhodobo zanedbával jej technický rozvoj, pričom mal absolútnu kontrolu nad nastavením pravidiel. Reálna zmena situácie môže nastať iba vtedy, ak nastavenie pravidiel, kontrola a dohľad nad technologickým rozvojom domény bude v rukách nezávislej inštitúcie internetových expertov a zástupcov štátu,“ píše sa v liste.

Ako pokračovala iniciatíva, národná doména .SK je súčasťou digitálnej identity slovenských občanov, ako aj slovenských firiem, inštitúcií a organizácií. Profiluje značku Slovenska ako krajiny cez významné slovenské projekty, úspechy, inovácie a ľudí. Preto je tiež dôležitým pilierom digitálnej ekonomiky, ktorá je podľa vyhlásenia vlády „základom vedomostnej spoločnosti, pretože prispieva k rozvoju komunikačných technológií spájajúcich ľudí a k efektívnej výmene informácií, produktov a služieb.“

„Máme za to, že záujmy a národná digitálna identita občanov Slovenskej republiky budú dostatočne chránené iba vtedy, ak nastavíme férové a transparentné pravidlá pre správu domény .SK. Preto požadujeme, aby budúcnosť slovenskej národnej domény vzišla z odbornej verejnej diskusie a aby štát zvolil rovnaký prístup k ochrane našej národnej digitálnej identity, aký je bežný vo väčšine krajín vyspelej Európy,“ vyhlásila iniciatíva.

Iniciatívu NašaDoména.SK aktívne podporilo už cez 9 tisíc občanov SR. Okrem Združenia poskytovateľov webhostingu vyjadrili podporu na nové usporiadanie vzťahov medzi štátom, prevádzkovateľom národnej domény a jej užívateľmi aj Slovenská akademická sieť Sanet, združenie Slovensko.Digital, 15 webhostingových spoločností a registrátorov, telekomunikačný operátor O2 a internetoví poskytovatelia Slovanet, VNET a ISPER.

Podpredseda vlády Pellegrini v piatok reagoval, že výzvu nemôže akceptovať. „Momentálne má Slovenská republika možnosť v rámci preskupovania vlastníckych vzťahov v jednej súkromnej spoločnosti dať nohu do dverí a vyrokovať lepšie podmienky. Ja nemôžem akceptovať, že dnes je zmluva nevypovedateľná, ak si to neželá samotný dodávateľ služby, že v súčasnosti nie sú v zmluve povinnosti zálohovať všetky dáta v našom štátom cloude, že v súčasnosti nemáme podpísanú jasnú prevádzkovú zmluvu, ktorá hovorí 24 hodín denne, sedem dní v týždni a ako majú fungovať služby a ako sa má pri poruche reagovať,“ povedal novinárom.

Všetky spomínané veci sa Pellegrini snaží dostať do dodatku. Ako sa vyjadril, je jeho povinnosťou dodatok podpísať. „Urobím všetko pre to a je mojou povinnosťou, aby štát mal výhodnejšie postavenie v zmluve na správu .SK domény ako má dnes, to je hlavné posolstvo,“ uzavrel.