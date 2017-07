Ruský plyn, či americký? Rosnefť chce v Európe konkurovať Američanom

Najväčšia ruská ropná spoločnosť Rosnefť chce vyvážať zemný plyn do tých častí Európy, kam túto surovinu nedodáva Gazprom. Inak by Rusku mohli tento trh vziať Spojené štáty so svojimi dodávkami skvapalneného zemného plynu. Podľa agentúry Reuters to v piatok vyhlásila viceprezidnetka firmy Vlada Rusakovová.