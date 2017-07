Zmätky okolo autobusovej stanice v hlavnom meste

Čaká sa totiž na posudok okresného úradu o tom, či je stavebné povolenie právoplatné, alebo nie. Až po jeho prevzatí môže stavebný úrad mestskej časti Bratislava Staré Mesto rozhodnúť, čo ďalej. Keď prestavba autobusovej stanice začne, výrazne skomplikuje dopravnú situáciu v Bratislave.

Okrem toho sa od pondelka o 10:00 ráno začína oprava vozovky na moste SNP, ktorá spája ľavý a pravý breh Dunaja. Doprava bude až do septembra zúžená na jeden jazdný pruh v oboch smeroch.

Na základe informácií z Plus 7 dní o údajnej čiernej stavbe musel totiž stavebný úrad začať konať. V polovici júna tak zasadol štátny stavebný dozor a potvrdil, že stavať sa už začalo.

„Následne sme stavebníka vyzvali, aby nám oznámil presný termín začatia stavby,“ povedala hovorkyňa mestskej časti Bratislava Staré Mesto Nora Remiarová. Firma zareagovala a podľa nej za skutočný začiatok stavby označila 1. jún.

Následne dala mestská časť preveriť právoplatnosť stavebného povolenia na náhradnú autobusovú stanicu nadriadenému orgánu – teda okresnému úradu, vysvetľuje Remiarová. Stavebné povolenie vydal stavebný úrad 22. mája tohto roka. „Všetci účastníci konania sa vzdali odvolania,“ potvrdila tiež Remiarová.

A práve na to sa developerská firma HB Reavis odvoláva. Podľa § 61 odsek 6 stavebného zákona totiž v prípade, ak „dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí“. Na základe tohto firma začala s prácami na náhradnej autobusovej stanici.

„Pridelené povolenie vnímame ako právoplatné, aj napriek tomu došlo k prerušeniu prác, aby mohlo byť nedorozumenie korektne vyriešené,“ vysvetľuje hovorkyňa spoločnosti HB Reavis Martina Jamrichová.

Ako prebieha stavebné konanie Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Postup developera v prípade prác na náhradnej stanici bol správny aj podľa prezidenta Stavebnej komory SR (SKSR) Ivana Pauera. „Na základe známych informácií a skutočnosti sa rozhodne nejedná o čiernu stavbu, a investor zákon neporušil,“ hovorí.

Ak sa dotknuté strany – teda účastníci stavebného konania – zrieknu odvolania, vysvetľuje, tak nadobúda stavebné povolenie platnosť, účinnosť, vykonateľnosť dňom zrieknutia sa posledného účastníka. Zrieknutie sa odvolania musí byť preukázané písomne, dodáva.

Pauer predpokladá, že ide o neznalosť a zlú informovanosť sťažovateľa „so zbytočným zamestnávaním preťažených stavebných úradov v danej veci“. Ako vysvetľuje, komplikácia by mohla vzniknúť len v prípade, že dodatočne napadol stavebné povolenie opomenutý účastník stavebného konania, ktorému by hrozila výstavbou neodvratná ujma. Tento prípad to však podľa neho nie je.

„V najbližších mesiacoch by sme sa radi pustili aj do výstavby samotnej novej autobusovej stanice,“ hovorí Jamrichová. Predpokladaný termín dokončenia projektu je rok 2020, dodáva. Práce na novej autobusovej stanici sa však môžu začať až po spustení náhradnej autobusovej stanice. Tá má stáť oproti súčasnej v bývalom centre Bottova.

Projekt Stanica Nivy – teda podzemná autobusová stanica, nákupné centrum s tržnicou a so zelenou strechou a administratívnou budovou sa stavia na základe právoplatného stavebného povolenia už od 15. mája tohto roku.