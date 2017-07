Smolinský: Odborári vo VW čelia pomste za štrajk

Je pravda, že zmenoví lídri sa zamestnancom vyhrážajú znížením osobného ohodnotenia pre účasť na štrajku?

Je to pravda. My sme vyzvali všetkých zamestnancov, aby nám písali mená tých vedúcich, ktorí sa snažia zavádzať takéto postihy. Zároveň s vedením spoločnosti sme jednoznačne dohodnutí, že takéto praktiky nepatria na pôdu Volkswagenu Slovakia. Vrcholový manažment už vydal smernicu zakazujúcu postihovanie ľudí. Zároveň máme vedeniu nahlásiť mená všetkých vedúcich, ktorí napriek zákazu postihujú svojich podriadených za účasť na štrajku, a je prísľub vyriešiť všetky vzniknuté problémy. Zamestnancom teda určite nebude krátené ich osobné hodnotenie.

Prečo sa vedúci takto správajú k svojim podriadeným?

Niektorí si môžu riešiť svoje komplexy, iní zas mohli mať príkazy od stredného manažmentu. Ťažko povedať a najlepšie bude spýtať sa priamo ich. Z nášho pohľadu je dôležité jedine to, že celý tento problém zastavíme.

Šéf Moderných odborov Zoroslav Smolinský zorganizoval historicky prvý štrajk vo Volkswagene Slovakia. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Snaha o zníženie osobného hodnotenia štrajkujúcich ľudí vyšla z hláv slovenských alebo nemeckých manažérov?

Slovenských. Naši ľudia sú vo vedúcich pozíciách často bezdôvodne zlí na svojich podriadených. Problémom je aj príliš rýchla expanzia závodu, ktorá vyžadovala okamžité pokrytie riadiacich pozícií a v podstate zlyhal faktor výberu vedúcich pracovníkov. Pre nás je podstatná komunikácia so zamestnancom a, žiaľ, školenia tímlídrov nie sú orientované na zvládnutie krízových situácií. Výsledkom je viaznuca komunikácia a rastúca nespokojnosť bežných zamestnancov.

Nepokazili sa vzťahy medzi štrajkujúcimi a neštrajkujúcimi zamestnancami?

Vzťahy sa pomaličky dávajú do poriadku. Časť ľudí sa pre rôzne objektívne dôvody a ťažšiu životnú situáciu nemohla zúčastniť na štrajku. Tí, čo mohli, ale štrajk nepodporili, si to musia sami vysporiadať so svojím vlastným svedomím. V každom prípade je naozaj veľmi dôležité, aby vedúci nepostihovali ľudí za účasť na štrajku, lebo to vyvolá veľké pocity nespravodlivosti. Na druhej strane, aj zo strany vedúcich nás podporovalo dosť ľudí a určite nie všetci vedúci boli proti štrajku. Pozitívna vec je, že ľudia vďaka štrajku nabrali trochu odvahy a postupne začíname pracovať na zlepšovaní firemných vzťahov.

Oplatilo sa štrajkovať?

Veľmi málo ľudí si uvedomuje, že zrušenie dvoch najnižších tarifných tried T1 a T2 je hnacím motorom pre oveľa dynamickejší rast miezd. Najmenej zarábajúcim zamestnancom s druhou tarifnou triedou stúpne plat hneď od augusta o 100 eur, čo je 13,6 percenta. Zároveň sa vytvára tlak na zmenu odmeňovacieho systému celého bratislavského závodu a príde k zavedeniu dvoch nových najvyšších tried. Je reálny predpoklad, že kým dnes je najviac zamestnancov v tarifnej triede T6, v budúcnosti sa väčšina zamestnancov ocitne v tarifnej triede T7, čo predstavuje zvýšenie platov o 24,34 percenta. Naozaj len ľudia nepracujúci v závode môžu tvrdiť, že sme štrajkom nič nedosiahli, a reálni zamestnanci uvidia pozitívne zmeny na svojich výplatných páskach. My vieme, že sme ozaj išli na maximum a dohodli pre zamestnancov dobré podmienky, ktoré v histórii Slovenska ešte nikdy nikto nedohodol. Počas najbližších 16 mesiacov stúpnu tarifné triedy o 14,12 percenta. Zároveň sa na ne budú nabaľovať aj ďalšie zložky mzdy, ako osobné ohodnotenie, skupinové ohodnotenie, dovolenkový plat, vianočný plat a nadčasy. Po sčítaní všetkých týchto zložiek platy ľudí naozaj výrazne stúpnu.

Predstavenstvo Volkswagenu Slovakia tvrdí, že tesne pred vypuknutím štrajku dalo podobnú ponuku a v podstate ste prerušením výroby nič nedosiahli.

Hoci sa mi to nepáči, je pochopiteľné, že zamestnávateľ sa snaží štrajk zamestnancov znehodnotiť, aby zamestnanci viac nemali chuť bojovať za svoje práva a nerobili problémy. Treba povedať, že v zamestnávateľom spomínanej ponuke nebola jednorazová platba 500 eur a kolektívna zmluva mala platiť až do roku 2020. My sme štrajk sme skončili po tom, čo sme dohodli rast platov o 14,12 percenta v priebehu 16 mesiacov a vyplatenie spomínanej jednorazovej odmeny 500 eur. Aj ja sa môžem opýtať, prečo vedenie takúto ponuku nedalo pred štrajkom a ľudí v podstate dotlačilo k prerušeniu výroby. Štrajk je totiž vždy krajná možnosť a my sme sa snažili ešte pred jeho vyhlásením nájsť pre všetkých prijateľný kompromis.

Keď štrajkovali v minulosti Španieli, VW tam pribrzdil investície. Hrozí niečo podobné aj na Slovensku?

Určite nie, my vieme, čo si môžeme dovoliť žiadať a kde sú naše hranice. V samotnom Španielsku určite k presunu výroby neviedol len súboj dvoch odborových organizácií a takéto strategické rozhodnutie koncernu je robené na základe viacerých faktorov. Zoberme si napríklad také Nemecko, kde odbory za rast platov štrajkujú takmer každý tretí rok a napriek tomu tam nikto nehovorí o zániku automobilovej výroby. Najdôležitejšia je totiž vždy kvalita vyrobených vozidiel a slovenský závod bol viackrát označený za najlepšiu fabriku v rámci celého automobilového koncernu. Napriek tejto vysokej kvalite majú slovenskí zamestnanci v porovnaní s ľuďmi pracujúcimi v Nemecku len tretinové mzdy. Navyše razantnejší rast platov sme dohodli v ekonomicky dobrých časoch rastúceho automobilového trhu. Ak to mám zhrnúť, hlavne pre vysokú kvalitu na Slovensku vyrobených vozidiel určite nepríde v najbližších rokoch k utlmovaniu výroby.

Napriek tomu nemôže byť výroba nových modelov priklepnutá fabrikám so slabšími odbormi?

Slovenskí zamestnanci chcú pracovať pre Volkswagen Slovakia a sú ochotní podieľať sa na vývoji nových modelov. Keby ľuďom nezáležalo na tejto firme, jednoducho sa zbalia a odídu inam. Dnes majú kvalifikovaní pracovníci veľmi veľa pracovných príležitostí. Ľudia žiadali jedine vyššie mzdy a na odplatu vedeniu podniku už roky ponúkajú vysokokvalitnú výrobu automobilov. Súčasný dohodnutý rast miezd navyše pomôže k stabilizovaniu personálnej situácie vo fabrike a tento pozitívny posun nakoniec určite ocení aj vedenie automobilky. Ako som spomínal, Bratislava v koncerne nie je známa nízkymi platmi, ale vysokou kvalitou, flexibilitou a spoľahlivosťou. Preto som presvedčený, že aj v budúcnosti budeme získavať výrobu nových modelov.

Už minulý rok dosiahli priemerné hrubé platy vo Volkswagene Slovakia 1 804 eur v hrubom. Časť verejnosti sa pýtala, čo vlastne chcete, keď už dnes máte na miestne pomery vysoko nadštandardné mzdy?

No a toto je práve to smutné na našej krajine. Ak raz v hocijakej fabrike ľudia vyrábajú jedny z najkvalitnejších výrobkov na svete, majú právo pýtať si vyššie mzdy. Ak tak nebudú robiť, nikdy sa platmi nepriblížime k vyspelým západným krajinám. Vedeniu každého podniku vyhovuje, keď sú jeho zamestnanci ochotní kvalitne pracovať za nižšie mzdy. Nám sa jedine vďaka dlhoročnej podpore zamestnancov podarilo dosiahnuť slušnú úroveň miezd. Pre lepší život na Slovensku bude len dobré, ak sa o niečo podobné pokúsia aj zamestnanci iných podnikov. Ak náhodou bude niekto z nich potrebovať poradiť ako na to, sme pripravení pomôcť každému, kto sa na nás obráti.

Vo Volkswagene Slovakia sú vraj vyššie priemerné mzdy ako v českej Škodovke. Ako vnímate tieto zákulisné hry?

Veľmi si vážim českých odborových kolegov a môžem povedať, že sa u nich cítim ako doma. Aj oni nás podporili v súčasnom štrajku, a čo sa týka porovnávania platov, niekedy majú vyššie mzdy oni, inokedy zas my. Takže my sa navzájom motivujeme a ťaháme dopredu. Jediný rozdiel medzi nami je, že my sme čisto výrobný závod a oni majú aj výskum a vývoj. Z menového hľadiska zas oni majú českú korunu a my euro. V minulosti práve umelé oslabovanie koruny tlačilo české mzdy smerom nadol po prepočítaní na eurá.

Prečo to zašlo až k štrajku?

My sme stále deklarovali ochotu nájsť pre obe strany prijateľný kompromis. Až tento rok sme sa po prvý raz nikam nepohli ani po 11 kolách kolektívneho vyjednávania. Zo strany vedenia bol stále presadzovaný arogantný a egoistický prístup. No my sa musíme v prvom rade postarať o zamestnancov, a tak nám neostalo nič iné, ako vyhlásiť štrajk.

S predchádzajúcim vedením ste sa vedeli ľahšie dohodnúť?

Rokovania boli vždy náročné, ale je pravda, že predtým sme nakoniec vždy vedeli dohodnúť pre obe strany prijateľné podmienky.

Zamestnanci za dni štrajku nedostanú vyplatenú mzdu. Aspoň časť chýbajúceho platu odbory väčšinou ľuďom nahradia z peňazí získaných vyberaním členských príspevkov. Vo vašom prípade však približne 1 milión eur blokuje prebiehajúci súdny spor medzi Modernými odbormi a OZ KOVO. Aké sú vaše súčasné vzťahy so šéfom OZ KOVO Emilom Machynom?

Ja budem len rád, keď pán Machyna dokáže v podnikoch, kde pôsobí OZ KOVO, dohodnúť podobné priemerné mzdy, ako máme my. Aj u nás vo fabrike stále pôsobia členovia OZ KOVO. Tí síce verbálne podporili náš štrajk, ale niektorí kováci sa na ňom nakoniec nezúčastnili a teraz po fabrike rozprávajú, aké zlé podmienky sme dohodli. Na druhej strane príjemne ma prekvapila podpora zo strany niektorých vrcholných členov OZ KOVO, či už išlo o šéfov odborov v žilinskej Kia Motors Slovakia, alebo košickom U. S. Steel, a za to im veľmi pekne ďakujem. Moje pocity sú teda rozporuplné, ale ja stále hovorím, že my si pána Machynu nevšímame, ale on si, bohužiaľ, stále všíma nás. Len on vie, prečo dal fungujúce odbory do likvidácie a my sme nemali inú možnosť, ako si založiť nové Moderné odbory. Do nich prešla väčšina ľudí, ktorá pôvodne pôsobila v OZ KOVO, a následne prišlo k sporu o majetok získaný z príspevkov zamestnancov Volkswagenu Slovakia. Všetko je momentálne na súde a nám neostáva nič iné, ako čakať na výsledok. Samozrejme, ak sa nám podarí získať finančné zdroje, použijeme ich na náhradu mzdy štrajkujúcich ľudí.

Spôsobil štrajk nejaké úrazy?

Žiaľ, snahou vedenia bolo za každú cenu spustiť výrobné linky. Za pásom sa preto ocitli nezaškolení ľudia a následne prišlo aj k pár úrazom. Našťastie nič vážne sa nestalo a viac by o tom vedelo povedať samotné vedenie. Ja osobne som takéto hasenie situácie nepovažoval za šťastné a nasadením nezaškolených ľudí utrpela aj kvalita výroby.

Doženie sa výpadok spôsobený štrajkom skrátením letnej alebo zimnej dovolenky?

O niečom takom sme sa zatiaľ nebavili. Nevieme teda, ani aká strata spoločnosti vznikla, ale skracovanie zimnej alebo letnej dovolenky nepovažujem za možné.

Výroba SUV vozidiel beží nepretržite sedem dní v týždni. Ako inak ako skrátením dovolenky sa dá dobehnúť spôsobený výpadok?

Je pravda, že výroba týchto modelov beží v nepretržitej prevádzke a my sme ochotní rokovať s vedením podniku o navrhnutých riešeniach. Keďže automobily sa vyrábajú v podstate sedem dní v týždni a linky stoja len cez jednu nočnú zmenu, keď sa opravujú mašiny, bude dosť ťažké dohnať straty. V podstate totiž neexistuje priestor na nadčasy a zrýchlenie výrobnej linky tiež neprichádza do úvahy. Pre rýchlejší chod výrobného pásu totiž treba urobiť technické zmeny a prijatí musia byť aj noví zamestnanci. Na druhej strane všetko závisí od dopytu zákazníkov a v priebehu roka sa možno vytvorí priestor na dohnanie vzniknutého výpadku. Uvidíme, v každom prípade je na vedení podniku navrhnúť riešenia a my sme pripravení o nich rokovať.

Prečo sa k štrajku nepridali aj zamestnanci v závodoch v Martine a Stupave?

Pridali sa, respektíve záleží na tom, čo si predstavujete pod pojmom pridať sa. Lebo je pravda, že v oboch závodoch výroba stále fungovala, ale samotní členovia odborov mali počas práce na sebe nálepky podporujeme štrajk vo Volkswagene Slovakia. Ako som už spomínal, naším cieľom nebolo za každú cenu prerušiť výrobu, ale dohodnúť pre zamestnancov slušný rast platov.

Veľa sa teraz diskutuje o čoraz väčšom nasadzovaní robotov a v odborných kruhoch je tento fakt označovaný ako priemyselná revolúcia 4.0. Nehrozí, že manuálnu prácu nakoniec úplne nahradia stroje?

Naši zamestnanci sú veľmi flexibilní a zvládnu nástup nových technológií a profesií. Tu bude treba aj veľkú podporu zo strany štátu pri realizovaní rôznych školení na nové moderné technológie. Ak tento trend zaspíme, tak nikdy nebudeme v jadre Európy a potom môžeme mať v budúcnosti veľké problémy. Všetky sily naozaj bude treba sústrediť na preškolenie ľudí.