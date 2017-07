Levanduľa vzkriesila pezinskú Starú horu

Z údolia Starej hory sa vinul v sobotu odpoludnia nepretržitý zástup ľudí do vinohradu – stredomorskej botanickej záhrady, ktorú v priebehu 20 rokov vybudoval vedec agrochemik, milovník dobrého vína a obdivovateľ mediteránskej flóry Vladimír Píš. Píš o Rizlingu vlašskom vraví, že je to poctivý robotník vinice. Tým je aj on, jeho švagor a svokrovci. V priebehu dvadsiatich rokov stvorila táto partia nadšencov z troch 350 metrov dlhých riadkov vinice v hornej partii Starej hory raj na zemi.

Vinohrady nad Pezinkom rozvoniavajú aj levanduľou. Autor: Jozef Sedlák, Pravda

Vladimír Píš je ojedinelý zjav v slovenskom vinohradníctve. Nevídaný pracant, botanik aj umelec zároveň a do istej miery živé vinohradnícke svedomie Pezinčanov. To netvorí, pravdaže, iba on, ale celé Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov na čele ktorého stoja dve nezištne konajúce a múdre ženy: Oľga Bejdáková, predsedníčka občianskeho združenia, a pokladníčka Anna Hanúsková. Práve ony rozhýbali celostné oživenie Starej hory, levanduľovou čerešničkou ktorej je Píšova botanická záhrada.

Podujatie Víno a levanduľa sa odohralo po šiesty raz. Keď sme dávno pred jeho vznikom, bolo to v roku 2009, kráčali s kolegom fotografom hore Starou horou do Píšovho levanduľového kráľovstva, vinohradnícky chotár sa ešte len vymaňoval z objatia divých šípok a trniek, ktoré vzali útokom každú z neobrábaných vi­níc.

Prešlo desaťročie a Stará hora doslova zažiarila. Len tohto roku zorganizovala Oľga Bejdáková šesť veľkých brigád. Jej "vojsko“ tvorilo 60 Pezinčanov, ktorých nakazila svojím nadšením. Rozhýbala mesto, Bratislavský samosprávny kraj, ktorý združeniu odklepol dotáciu na revitalizáciu vzácneho vinohradníckeho územia. Dotácia je schválená, peniaze ešte nenabehli na účet, ale práca je dobre urobená. Možno si pýtať deväťtisíc eur, ktoré vidno na každom kroku. Prečistili napríklad všetky odvodňovacie kanály zanesené hlinou a porastené stromami.

Návštevníci Starej hory objavia zabudnutý vinohradnícky svet. Sú to obnovené kamenice – kamenné stienky, pod ktorými kedysi stáli lajtry, vinohradnícke vozy. V sobotu pri kameniciach postavili stany 30 vinári a ponúkali svoje vína. Ľudia sa v nich občerstvovali vínkom, poľovníckym gulášom a všakovakými dobrotami z kuchyne starých mám na ceste k hlavnej atrakcii, ktorou bola píšovská levanduľová vinica.

Vladimír Píš. Autor: Jozef Sedlák, Pravda

Keď do nej vkročili, pretierali si oči. Sú na Slovensku či v Provensalsku? Nad hlavami mali azúrovomodrú oblohu, dolu v údolí sa leskla hladina rybníka, chýbalo už iba Stredozemné more. Aj bez neho to však bol čistý Mediterán – Stredomorie. Okrem levandule rastú vo vinici figy, mandle, granátové jablká, pínie i subtropické halebské borovice.

Píš bezpečne odhalil neuveriteľný stredomorský potenciál vrchných partií Starej hory. Opieral sa o svoj botanický inštinkt aj vedecké merania. Všetko teplomilné rastlinstvo prežilo tohtoročnú zimu. „Na Slovensku sa otepľuje, to je nepopierateľný fakt,“ tvrdí Vladimír Píš. Na Slovensku sa však deje aj iný ako klimatický zázrak. Ľudia ukazujú, že sa vedia starať o krajinu.

Mimochodom, najlepší slovenský rizling je zo Starej hory. Sedia mu jej ľahké kamenisté pôdy, tvorí tu veľa cukru a má dosť ihravých živých kyselín. Oľga Bejdáková vraví, že starohorský vlašák bezpečne spĺňa kritériá vína s chráneným označením pôvodu. Pezinok cez Starú horu nachádza cestu k sebe samému.