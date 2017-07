Dolný Spiš a Košice spoja o päť mesiacov

Pohľad na most Ružín, na ktorom sa koncom júna začali stavebné práce na rekonštrukcii odovzdaním staveniska zhotoviteľovi.

Pohľad na most Ružín, na ktorom sa koncom júna začali stavebné práce na rekonštrukcii odovzdaním staveniska zhotoviteľovi. Autor: SITA , Ivan Fleischer

Most ponad vodnú nádrž Ružín je už viac ako pol roka pre havarijný stav uzavretý. Obyvatelia okolitých obcí alebo vodiči zo vzdialenejších miest musia využívať dlhšie alebo nekvalitnejšie obchádzky. Kým do utorka tohto týždňa bol most otvorený aj pre peších, v súčasnosti je úplne uzatvorený, pretože sa začalo s rekonštrukciou.

"Som veľmi rada, že sa začalo s tou opravou. S prácami sa začalo už v stredu. Dúfam, že to stihnú do zimy. Ak nie, budeme potom musieť zase riešiť zimné obdobie, aj na to už máme plán,“ povedala Michaela Elischerová, starostka obce Opátka, ktorá leží v tesnej blízkosti poškodeného mosta.

Podľa jej slov obec začala od utorka minulého týždňa využívať kyvadlovú dopravu. Obec prevzala deväťmiestne motorové vozidlo, pričom na jeho prevádzku dostane Opátka dotáciu. "S tým autom budeme zabezpečovať prepravu detí do školy a všetkých obyvateľov obce alebo ľudí pracujúcich v doline aj so spätnou väzbou z Košickej Belej,“ dodáva starostka. Z Opátky pritom vedie do Košickej Belej obchádzková trasa po účelovej komunikácii, ktorú pred uzatvorením mosta bolo potrebné zrekonštruovať.

Most, ktorý je uzatvorený od 24. decembra 2016, spájal obce a mestá v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica prostredníctvom horského priechodu Jahodná najkratšou trasou s Košicami. Hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Zuzana Bobríková tvrdí, že kraj nemohol začať s rekonštrukciou skôr. "Proces spomalila kontrola Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), čo Úrad Košického samosprávneho kraja nemohol nijakým spôsobom ovplyvniť,“ informuje Bobríková. ÚVO preskúmaval použitie priameho rokovacieho konania KSK so stavebnými firmami v dôsledku mimoriadnej udalosti.

Most na ceste druhej triedy číslo 547 opraví spoločnosť Strabag za 1,65 milióna eur. Vodičom by most mal byť dostupný od 8. decembra tohto roku. Košický samosprávny kraj odhadoval cenu rekonštrukčných prác na približne 7 miliónov eur. Všetky ponuky predložené v súťaži boli nakoniec výrazne nižšie.

"Rozdiel medzi odhadovanou cenou a cenou, ktorú sme v súťaži ponúkli, spôsobilo iné technické riešenie problému, ktoré sme zvolili. Dôvodom havarijného stavu bola strata predpätia nosných lán. Naším riešením vrátime mostu pôvodné parametre. Most nebude dodatočne zaťažený. Riešenie, ktoré bolo pôvodne navrhované, bolo veľkorysé, na pôvodnom moste akoby vznikol ďalší most, čo by spôsobilo podstatne väčšie zaťaženie mosta a jeho pilierov,“ povedal Peter Šulek, technický vedúci oblasti Košice stavebnej spoločnosti Strabag.

V rámci rekonštrukcie zhotoviteľ neplánuje zasahovať do pilierov mosta, ktorý bol postavený v roku 1967. Ich pokles nebol zaznamenaný, nezmenila sa ani geológia a naďalej plnia svoj účel. Termín rekonštrukcie môže ohroziť nepriaznivé počasie.

Motoristi tak ešte päť mesiacov musia využívať obchádzkové trasy, ktorých je niekoľko. Pre nákladné automobily je stanovená obchádzka na trase cez Margecany – Klenov – Miklušovce – Sedlice – Suchú Dolinu – Ľubovec – Radatice – Bzenov – Prešov – smer Košice. Osobné automobily majú na výber niekoľko možností. Buď prejdú cez Margecany – Klenov – Miklušovce – Sedlice – Suchú Dolinu – Ľubovec – Ruské Pekľany – Obišovce – smer Košice, alebo keď prichádzajú z väčšej diaľky v smere od Spišskej Novej Vsi, môžu využiť obchádzku po severnej diaľnici D1. Obyvatelia Hnileckej doliny sa do Košíc môžu dostať juhom cez Jaklovce – Gelnicu – Prakovce – Mníšek n/Hnilcom – Smolník – Štós – Medzev – Jasov. Cez obec Opátka je možné využiť spomínanú štvorkilometrovú obchádzkovú trasu cez účelovú komunikáciu.

Poškodený most s dĺžkou 152 metrov je vo vlastníctve KSK od začiatku roku 2004, keď do vlastníctva samosprávnych krajov prešli cesty II. a III. triedy. Most bol už dlhší čas v zlom technickom stave. Napriek tomu, že sa nachádza mimo obce, rýchlosť bola na ňom výrazne znížená, pričom pred uzatvorením bol voľným okom viditeľný pokles vozovky.