Práce na D1 pri Blatnom sú v polovici

"Začal sa už proces kolaudácie pravej strany diaľnice. Do konca júla plánujeme presmerovať diaľnicu z ľavej strany na pravú (v smere z Bratislavy do Trnavy, pozn. red.),“ povedala hovorkyňa NDS Michaela Michalová a dodala, že práce pokračujú podľa harmonogramu.

Výstavba novej diaľničnej križovatky Blatné je súčasťou projektu rozširovania diaľnice D1 pri Bratislave na plnohodnotnú diaľnicu aj s odstavnými pruhmi, ktoré v súčasnosti chýbajú. V rámci jej výstavby došlo k zbúraniu mosta na ceste prvej triedy I/61, ktorý musel byť postavený nanovo. NDS od apríla tohto roku presmerovala dopravu na samotnej diaľnici do ľavého pása kvôli výmene cementobetónového krytu diaľnice.

Zmena organizácie dopravy si vyžiadala krátkodobé obmedzenia, keď bola doprava v jednom smere v niektorých okamihoch vedená len v jednom pruhu. Pri opätovnej zmene jazdného pása sa vodiči taktiež musia pripraviť na obmedzenia a zdržania. O presnom termíne zmeny bude NDS informovať, nastane však počas tohto mesiaca.

"Už v septembri by sa mal odľahčiť terajší zjazd z D1 na Senec. Vtedy plánujeme spustiť južné vetvy križovatky Blatné, v smere z Bratislavy do Trnavy, motoristi tak z D1 cez križovatku Blatné budú môcť schádzať do Senca, respektíve Blatného a okolitých obcí,“ hovorí Michalová.

Sprejazdnenie južnej časti križovatky zníži intenzitu tranzitnej dopravy aj v samotnom Senci. Výstavba celej križovatky za 23,3 milióna eur má byť ukončená v decembri, keď budú vodičom k dispozícii všetky zjazdy a výjazdy aj zo smeru od Trnavy do Bratislavy.

Začiatok výstavby križovatky stál kreslo bývalého šéfa NDS Milana Gajdoša, ktorého odvolal dnes už bývalý minister dopravy Roman Brecely (Sieť). Počas výstavby križovatky došlo už dvakrát k úplnej uzávere diaľnice D1, najprv pre búranie spomínaného mosta a následne pre osádzanie nových betónových nosníkov.

Rozširovanie diaľnice D1 si však vyžiada búranie niekoľkých mostov, ktoré šírkovo nevyhovujú novému usporiadaniu cesty. Kedy štát začne s ďalším búraním, nie je známe. Nateraz musí štát zabezpečiť prípravu križovania diaľnice D1 spolu s nultým obchvatom na diaľnici D4, ktoré má byť podľa pôvodných plánov v tesnej blízkosti hlavného mesta hotové do roku 2019.

Výstavba bratislavského nultého obchvatu spolu s časťou rýchlostnej cesty R7 medzi Bratislavou a Holicami však mešká. Dôvodom je aj časť nevykúpených pozemkov pod diaľnicou D4, kvôli čomu vláda v zrýchlenom konaní menila zákon o vyvlastňovaní.

Meškanie potvrdil v júni v rozhovore pre Pravdu aj šéf spoločnosti Amberg Engineering Martin Bakoš, ktorý si však myslí, že sklz je ešte možné dobehnúť. V tesnej blízkosti pripravovanej križovatky má vyrásť ďalšia nová križovatka Triblavina, ktorej budovanie je pozastavené pre zmenu koncepcie.

Pôvodne chcel štát rozšíriť diaľnicu medzi Bratislavou a Trnavou na plnohodnotnú šesťprúdovú diaľnicu, ktorá by po stranách mala jednosmerné súbežné dvojprúdové cesty bez odstavných pruhov, tzv. kolektory. Následne však došlo k zmene koncepcie práve pre križovanie diaľnic D1 a D4.

Kolektory z projektu vypadli. Namiesto nich vznikne medzi Bratislavou a križovatkou Blatné až osempruhová diaľnica s odstavnými pruhmi, pričom ďalej smerom na Trnavu bude pruhov šesť. Nové usporiadane schvaľujú aj odborníci.

Podľa Bakoša je riešenie bez kolektorov optimálne, pretože v prípade problémov by sa upchali ako prvé. Podľa neho by štát mal tiež rozvíjať myšlienku rozširovania Starej seneckej cesty na štvorpruhovú.