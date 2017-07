Maďarsko podpísalo dohodu o pripojení k plynovodu TurkStream

Oznámil to podľa agentúry MTI maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó.

„Výrazne to posilní energetickú bezpečnosť Maďarska, takže začatie tejto spolupráce je v našom strategickom záujme,“ vyhlásil minister. Dodal, že dohoda by Maďarsku mohla zabezpečiť až osem miliárd kubických metrov plynu ročne. Celková spotreba plynu v Maďarsku sa pritom pohybuje okolo deviatich miliárd kubických metrov ročne.

Projekt Turkish Stream navrhlo Rusko pred niekoľkými rokmi ako náhradu za nevydarený plán plynovodu South Stream, ktorý mal obchádzať Ukrajinu cez Čierne more na Balkán. Jednou z vetiev plynovodu Turkish Stream má tiecť ruský plyn do Turecka a druhou do Európy.

Realizáciu projektu Turkish Stream však zabrzdili spory medzi Ruskom a Tureckom. Podľa maďarského ministra by plynovod mohol byť hotový do konca roka 2019, napísala agentúra MTI.