Štát vyhral arbitráž o Gabčíkovo, SE zvážia ďalšie kroky

Slovenské elektrárne (SE) nedostanú žiadne odškodné za to, že prišli o Vodnú elektráreň Gabčíkovo. K jej prevádzke sa podnik dostal pri privatizácii SE talianskym Enelom v roku 2006.

Arbitráž vo Viedni o elektráreň v Gabčíkove však Slovenské elektrárne prehrali, oznámil premiér Robert Fico. „Súd vo Viedni v piatok minulý týždeň konštatoval dve veci. Po prvé, že má právo rozhodnúť. A po druhé celý návrh Enelu zamietol,“ povedal Fico.

Štátna Vodohospodárska výstavba vypovedala SE zmluvu o prevádzke gabčíkovskej elektrárne v decembri 2014. Neskôr v marci 2015 Krajský súd v Bratislave povedal, že zmluva je neplatná. SE v júni 2015 dali celú vec na arbitráž do Viedne, ale tá im napokon kompenzáciu za vypovedanie zmluvy nepriznala. „Nás trápilo, že elektráreň, ktorá produkuje 10 % elektriny, bola daná ako darček Dzurindovej vlády Enelu,“ povedal Fico.

Slovenské elektrárne v reakcii na rozhodnutie z Viedne uviedli, že "v súčasnosti skúmajú obsah rozsudku a posúdia ďalšie možnosti. Tento rozhodcovský rozsudok nemá dopad na iné žaloby Slovenských elektrární v prebiehajúcich konaniach vo vzťahu k vodnej elektrárni Gabčíkovo,“ dodal v stanovisku SE manažér externej komunikácie spoločnosti Miroslav Šarišský.

Slovenské elektrárne sa odvolávali na zmluvu o odškodnení, ktorú podpísali s vedením Fondu národného majetku pri privatizácii v roku 2006. V nej malo stáť, že pokiaľ bude zmluva o prevádzke ukončená pred termínom, čo znamená do tridsiatich rokov po tom, čo sa stala zmluva o prevádzke právne účinnou, firma má nárok na odškodnenie. Štát naopak poukazoval na verdikt Krajského súdu v Bratislave, ktorý rozhodol, že zmluva o prevádzke je neplatná pre rozpory s vtedajším zákonom o verejnom obstarávaní.

SE si v arbitráži nárokovali vyše pol miliardy eur. „Po vyčerpaní všetkých možností a intenzívnej snahe nájsť riešenie vo veci Gabčíkova mimo súdnych siení, Slovenské elektrárne podali arbitrážnu žalobu na Medzinárodné rozhodcovské centrum Hospodárskej komory Rakúska vo Viedni. Odškodné 588,2 mil. eur, nárokované elektrárňami, vyjadruje hodnotu za technológiu a aktíva Gabčíkova, ktorú odovzdali štátnemu podniku Vodohospodárska výstavba, ako aj tržby po odpočítaní nákladov za 22 rokov prevádzky,“ infomovali SE v júli 2015.

Vláda v tom čase tvrdila, že má v rukách verdikt súdu, podľa ktorého elektrárne prevádzkovali Gabčíkovo neoprávnene a poberali časť tržieb. Za to vláda žiadala odškodnenie 492 miliónov eur. Slovenské elektrárne prevádzkovali Gabčíkovo od privatizácie, v rámci ktorej získal taliansky Enel 66 percent akcií a štátu zostal 34-percentný podiel.

Vodohospodárska výstavba vypovedala zmluvu o Gabčíkove bez udania dôvodu v decembri 2014. Podľa vtedajšách vyjadrení premiéra Roberta Fica to malo byť pre neplnenie zmluvy o prevádzke zo strany elektrární. Elektrárňam bolo vyčítané, že odmietajú poskytovať základné informácie, ktoré by umožnili zistiť, do akej miery je rozdeľovanie zisku z elektrárne spravodlivé alebo nespravodlivé. Vláda takisto tvrdila, že Enel nepripravil žiadne plány na rekonštrukciu. Enel si podľa premiéra Fica neplnil ani povinnosť platiť ročne štátu päť miliónov eur na údržbu vodného diela. Elektrárne obvinenia odmietali.