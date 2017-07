Trump: Keď budete potrebovať energiu, jednoducho nám zavolajte

Americký prezident Donald Trump dúfa v ďalšie dodávky amerického zemného plynu do Poľska, aj keď cena sa môže zvýšiť. Povedal to na štvrtkovej tlačovej konferencii po stretnutí s poľským prezidentom Andrzejom Dudom.

Poľsko na začiatku júna dostalo ako prvá krajina z východnej a severnej Európy dodávku amerického plynu z bridlicových ložísk a usiluje o dlhodobejšie dodávky, ktoré majú krajine pomôcť znížiť závislosť na ruskom plyne.

„Sedíme na obrovskom množstve energie, teraz vyvážame energiu. Kedykoľvek budete potrebovať energiu, jednoducho nám zavolajte,“ povedal Trump. Snažil sa povzbudiť aj ďalšie krajiny v regióne k odberu amerického plynu a sľúbil, že Spojené štáty nepoužijú nikdy energiu ako donucovací prostriedok a nepovolia ani iným krajinám, aby tak robili.

Varšava dúfa, že návšteva Trumpa vydláždi cestu pre ďalšie dodávky plynu zo Spojených štátov. Prezident Duda v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas vyhlásil, že by bol rád, keby sa podarilo uzavrieť dlhodobú dohodu o dodávkach skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA. Poľsko už skôr uviedlo, že nechce predĺžiť svoju dlhodobú dohodu o dodávkach plynu s ruským Gazpromom, ktorá má vypršať v roku 2022.

Poľský minister zahraničia Witold Waszczykowski súkromnej televíznej stanici TVN24 povedal, že je teraz na americkej strane, aby rozhodla o ďalších dodávkach LNG do Poľska. „Jeden tanker dorazil a ukázali sme, že je to možné. Teraz všetko závisí na americkej strane, či ponúkne zmluvu, ktorá bude pre Poľsko komerčne výhodná,“ povedal Waszczykowski.

Poľsko tiež dúfa, že by sa mohlo stať centrom pre dodávky amerického plynu pre región a má ambíciu v budúcnosti plyn ďalej predávať, najmä na Ukrajinu, ale aj do južnej Európy. Po dokončení výstavby plynovodu z Nórska a rozšírení LNG terminálu by krajina mala byť schopná dovážať viac plynu, než spotrebuje, napísala agentúra Reuters.

Prvý tanker s LNG dorazil do Poľska na začiatku júna. Koncom júna dostala prvú dodávku amerického LNG tiež Litva.

Šéf Trumpových ekonomických poradcov Gary Cohn agentúre Reuters minulý týždeň povedal, že Trump chce v Poľsku pri stretnutí s účastníkmi rokovania takzvanej iniciatívy Troch morí, do ktorej patrí 12 krajín vrátane Česka a Slovenska, povzbudiť krajiny regiónu k dovozu plynu z USA.